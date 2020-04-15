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Goldman Sachs`ın karı azaldı

15.04.2020 15:01

Son güncelleme : 15.04.2020 15:01
Karı ilk çeyrekte ciddi düşüş gösteren ABD bankaları arasına Goldman Sachs da katıldı.



Goldman Sachs'ın karı 31 Mart'ta sona eren ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azalarak 1,21 milyar dolar, hisse başına 3,11 dolar oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 2,25 milyar dolar net kar elde edilmişti.

2020 ilk çeyrekte Goldman Sachs'ın gelirleri ise 2019'a göre ciddi bir değişim göstermeyerek 8,74 milyar dolar oldu.

Analistler, Goldman Sachs'ın 1,4 milyar dolar, hisse başına 3,35 dolar kar ve 8,3 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyorlardı.




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