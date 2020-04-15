Karı ilk çeyrekte ciddi düşüş gösteren ABD bankaları arasına Goldman Sachs da katıldı.
Goldman Sachs`ın karı azaldı
15.04.2020 15:01
Son güncelleme : 15.04.2020 15:01
Goldman Sachs'ın karı 31 Mart'ta sona eren ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azalarak 1,21 milyar dolar, hisse başına 3,11 dolar
oldu.
Geçen yılın aynı döneminde 2,25 milyar dolar net kar elde edilmişti.
2020 ilk çeyrekte Goldman Sachs'ın gelirleri ise 2019'a göre ciddi bir değişim göstermeyerek 8,74 milyar dolar oldu.
Analistler, Goldman Sachs'ın 1,4 milyar dolar, hisse başına 3,35 dolar kar ve 8,3 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyorlardı.
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|Önceki Kapanış
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99.044
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94.602
14:456,8856
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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|DERIM
|6,00
|5.408.386
|% 9,89
|
|DOBUR
|4,68
|6.548.049
|% 9,86
|
|EPLAS
|15,10
|237.726
|% 9,82
|
|GEREL
|3,48
|164.143.245
|% 9,78
|
|DITAS
|13,35
|1.336.755
|% 5,12
|
|IHEVA
|2,09
|81.004.079
|% -9,91
|
|ALYAG
|0,63
|260.725
|% -8,70
|
|EMNIS
|2,34
|14.265
|% -8,59
|
|IHLAS
|0,62
|70.122.081
|% -7,46
|
|HURGZ
|1,12
|2.153.464
|% -6,67
|
|THYAO
|10,68
|1.875.053.255
|% -2,02
|
|PGSUS
|59,90
|1.533.986.605
|% -2,76
|
|ASELS
|26,58
|1.405.192.787
|% -2,57
|
|GARAN
|8,38
|696.689.712
|% -2,33
|
|TSPOR
|5,45
|589.135.752
|% 4,81
|
|THYAO
|10,68
|1.875.053.255
|% -2,02
|
|YKBNK
|1,97
|282.399.467
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,55
|205.252.958
|% 5,44
|
|IHLGM
|1,04
|129.339.649
|% -5,45
|
|CEMAS
|1,00
|111.655.671
|% -4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5674
|8,6104
|% -0,15
|
|Frank
|7,0943
|7,1370
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,08
|
|Altın Gr.
|380
|381
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.497
|16,80
|
|Tam
|2.504
|2.570
|17,30
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|8,40
|
|Çeyrek
|611
|625
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,39
|28,39
|-1,21
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