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Gram altın fiyatı ne kadar?

19.06.2020 10:55

Son güncelleme : 19.06.2020 10:59
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381,7 liradan işlem görüyor.



AA

Dün, döviz kurundaki yükselişle rağmen sınırlı gerileyen gram altın,  günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 379,9 liradan tamamladı.

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı,  saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 381,7 lira seviyesinde  seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.562  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5  artışla 1.731,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın  gelebileceğine endişeler ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici  adımlarının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 645 milyar  sterlinden 725 milyar sterline yükselttiğini hatırlatan analistler, bugün yurt  içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise  ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715-1.740 dolar  aralığının, gram altında ise 377-383 lira bandının izleneceğini kaydetti.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 8,06  
Altın Gr. 381 382 1,70  
Cumhuriyet 2.482 2.496 9,60  
Tam 2.547 2.561 9,70  
Yarım 1.241 1.252 4,80  
Çeyrek 622 627 2,30  
Gümüş.Ons 17,54 17,58 0,19  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,04  
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