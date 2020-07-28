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Gram altın ne kadar oldu? Rekor...

28.07.2020 07:35

Son güncelleme : 28.07.2020 07:35
Koronavirüste ikinci dalga endişeleri ve ABD-Çin arasındaki gerilim altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Ons altının rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte gram altın da rekor tazelemeye devam ediyor.



Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs etkisi ve ABD-Çin arasındaki diplomatik gerilim fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın ons fiyatındaki yükselişle güçleniyor. Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437 lira seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü.

Saat 07:34 itibariyle gram altın 430 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1945 dolar seviyesinde.

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 468.523.667 % 10,00  
NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
ISBIR 1.484,20 2.708.144 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8168 8,8610 % 0,93  
Frank 7,4320 7,4767 % 0,32  
Riyal 1,8260 1,8351 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 2,70  
Altın Gr. 428 429 9,72  
Cumhuriyet 2.800 2.828 104,20  
Tam 2.884 2.908 113,40  
Yarım 1.400 1.419 52,30  
Çeyrek 702 711 26,10  
Gümüş.Ons 24,66 24,72 0,10  
Gümüş Gr. 5,43 5,45 0,01  
B. Petrol 43,99 43,99 0,09  
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