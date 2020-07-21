Güne yükselişle başlayan ve 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran gram altın şu dakikalarda ise 404 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını da 2.652 liradan satılıyor.
Gram altın rekor kırdı!
21.07.2020 11:23
Son güncelleme : 21.07.2020 16:56
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Gram altın
şu dakikalarda ise 404 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını da 2.652 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.835 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira
bandının izleneceğini söyledi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 120.171
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|Önceki Kapanış
|: 119.281
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120.586
En Düşük
119.803
16:416,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 6,8940
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 400,69
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405,52
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|QNBFL
|92,40
|17.163.668
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.713.416
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.762.223
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.385.881
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|121.946.688
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,50
|109.091.265
|% -7,51
|
|LUKSK
|21,10
|2.362.024
|% -5,47
|
|DITAS
|28,50
|5.277.443
|% -5,32
|
|GARAN
|8,12
|1.537.207.996
|% 2,78
|
|GUSGR
|5,38
|758.469.772
|% -0,74
|
|AFYON
|4,75
|747.318.517
|% 9,95
|
|EKGYO
|2,31
|673.579.985
|% 0,43
|
|ADESE
|2,68
|660.709.804
|% 6,77
|
|EKGYO
|2,31
|673.579.985
|% 0,43
|
|ADESE
|2,68
|660.709.804
|% 6,77
|
|GSDHO
|2,42
|476.869.381
|% 8,04
|
|ODAS
|2,84
|554.563.564
|% -0,70
|
|GARAN
|8,12
|1.537.207.996
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6630
|8,7064
|% 0,09
|
|Frank
|7,2658
|7,3096
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|16,74
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.651
|28,20
|
|Tam
|2.708
|2.720
|29,00
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,20
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,95
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,61
|0,23
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|1,24
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