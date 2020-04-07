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Gram altın rekor kırmaya devam ediyor!

07.04.2020 09:26

Son güncelleme : 07.04.2020 10:11
Gram altın 2 haftadır rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 355 liradan alıcı bulan gram altın 358 liraya çıkarak rekoruna bir yenisini daha eklemişti. Bugün güne 363 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 360 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 589 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.667 dolarda bulunuyor.



Altın fiyatları son 2 haftadır rekor üstüne rekor kırıyor. Geçtiğimiz hafta 347 liradan işlem gören gram altının fiyatı dün de 358 TL seviyesine kadar çıkmıştı.

Bugün ise  güne 363 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 360 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 589 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatıda 1.667 dolarda dengelendi.

Öte yandan analistler, corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile  birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya pozitif başladığını ifade etti.

Bugün yurt dışında, Almanya'da sanayi üretimim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgını ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.







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Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.667 4,06  
Altın Gr. 360 360 -1,61  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,29 15,36 0,32  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,05  
B. Petrol 33,86 33,86 0,81  
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