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Gram altında yeni rekor

27.07.2020 07:21

Son güncelleme : 27.07.2020 11:13
Ons altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş gram altın fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oluyor. Ons altın 1944 dolar seviyesine ulaşarak tarihi rekor seviyeye yükselmesinin ardından şu dakikalarda 1.933 dolardan işlem görüyor. Gram altın da güne yükselişle başlamasının ardından 425,8 liradan işlem görüyor.



AA

Altının ons fiyatı cuma gününü yüzde 0,7 artışla 1.901 dolardan  tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel cuma günü yüzde 0,8 değer  kazanan gram altın, 418,4 lirayla rekor kapanış yaptı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye  rekorunu 427,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki  kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 425,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda  çeyrek altın 700 lira, Cumhuriyet altını da 2.853 liradan satılıyor. 

Yükselişini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında 1.944,73 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin  ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.933 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını  yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırmaya  devam ettiğini kaydetti.

Bugün, Almanya'da ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri  verileriyle birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının takip  edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.921  doların üzerinde kapanış yapması halinde 2.000 doların gündeme gelebileceğini  söyledi.  Analistler, gram altında ise 420-435 lira bandının izleneceğini  belirtti.

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Frank 7,4254 7,4702 % 0,23  
Riyal 1,8204 1,8295 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 33,25  
Altın Gr. 426 426 7,10  
Cumhuriyet 2.773 2.798 74,10  
Tam 2.857 2.873 78,20  
Yarım 1.387 1.404 37,20  
Çeyrek 695 703 18,60  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 1,28  
Gümüş Gr. 5,28 5,29 0,27  
B. Petrol 43,56 43,56 -0,22  
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