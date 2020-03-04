Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 17.25 itibarıyla 321 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 525 lira, Cumhuriyet altını da 2.163 liradan satılıyor.
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
04.03.2020 10:09
Son güncelleme : 04.03.2020 17:56
AA
Dün, dolar
kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 321,1 liradan tamamladı.
Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 17.25 itibarıyla 321 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
525 lira, Cumhuriyet altını da 2.163 liradan satılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) süpriz faiz indiriminin ardından 1.586 dolardan 1.649 dolara yükselen altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.640 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve salgın sebebiyle artan risk algısının, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi.
Teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira
bandının öne çıktığını kaydetti.
17:40111.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 192,08
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:406,0963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:406,7799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0460
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:40321,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,98
|Açılış
|: 321,86
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.481.129
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|51.491.457
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.486.903
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.782.245
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,16
|9.191.840
|% -8,86
|
|GYHOL
|20,50
|4.932.079
|% -6,14
|
|HUBVC
|28,00
|10.653.517
|% -5,85
|
|PGSUS
|52,80
|123.699.858
|% -5,80
|
|ASELS
|29,94
|1.677.363.271
|% -1,77
|
|THYAO
|11,83
|1.018.764.155
|% -3,19
|
|GARAN
|10,47
|601.920.934
|% 2,75
|
|KARSN
|1,92
|560.008.704
|% 1,05
|
|HALKB
|6,33
|403.137.800
|% -2,47
|
|KARSN
|1,92
|560.008.704
|% 1,05
|
|ODAS
|2,11
|347.371.379
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,47
|213.666.325
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|341.005.188
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|177.433.466
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7863
|7,8253
|% -0,08
|
|Frank
|6,3448
|6,3830
|% -0,24
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,27
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,84
|52,84
|0,98
|