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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

04.03.2020 10:09

Son güncelleme : 04.03.2020 17:56
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 17.25 itibarıyla 321 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 525 lira, Cumhuriyet altını da 2.163 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 321,1 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 17.25 itibarıyla 321 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 525 lira, Cumhuriyet altını da 2.163 liradan satılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) süpriz faiz indiriminin ardından 1.586 dolardan 1.649 dolara yükselen altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.640 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının  faiz indirimine gitmesi ve salgın sebebiyle artan risk algısının, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların  destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 7,27  
Altın Gr. 321 321 0,60  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.121 2.174 30,98  
Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
Gümüş.Ons 17,15 17,17 0,00  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,00  
B. Petrol 52,84 52,84 0,98  
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