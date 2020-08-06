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Gram ve çeyrek altında rekor! İşte rakamlar...

06.08.2020 08:34

Son güncelleme : 06.08.2020 17:00
Altının gram fiyatı, 468 lira ile rekor seviyeye çıkmasının ardından 481 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 836 lira, Cumhuriyet altını 3.321 liradan satılıyor.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga  endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın  fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü  yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini  bugüne de taşıdı. Ons altın 2.066 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 468 lira ile rekor seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 481 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 836 lira, Cumhuriyet  altını 3.321 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve  ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün  açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili  olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna  gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının  izleneceğini kaydetti.

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Frank 7,9838 8,0319 % 3,34  
Riyal 1,9369 1,9466 % 3,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.058 2.058 19,79  
Altın Gr. 481 481 19,19  
Cumhuriyet 3.301 3.351 182,00  
Tam 3.296 3.418 234,30  
Yarım 1.600 1.656 102,20  
Çeyrek 802 833 54,90  
Gümüş.Ons 28,14 28,17 1,20  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 0,48  
B. Petrol 45,54 45,54 0,35  
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