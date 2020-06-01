Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi`nin mayısta dip seviyeden döndüğünü belirterek, "Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz" ifadesini kullandı.
`Güçlü toparlanma bekliyoruz`
01.06.2020 11:31
Son güncelleme : 01.06.2020 11:48
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) mayısta bir önceki aya göre 7,5 puan artarak 40,9'a yükselmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Endeksin mayısta dip seviyeden döndüğüne işaret eden Varank, "Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
11:32106.690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.169,14
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:326,8181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:327,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:32381,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,91
|Açılış
|: 381,15
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.608.868
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|79.746.625
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|65.642.605
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.387.054
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.417.316
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|859.913
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,79
|474.913.910
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,57
|403.067.089
|% 6,80
|
|GARAN
|7,91
|400.225.959
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,52
|358.936.421
|% 3,83
|
|TSPOR
|5,86
|251.695.215
|% 2,63
|
|EKGYO
|1,57
|403.067.089
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,52
|358.936.421
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,35
|161.346.882
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|75.530.487
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,60
|144.998.684
|% 5,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4218
|8,4641
|% 0,31
|
|Frank
|7,0769
|7,1196
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8094
|1,8185
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|11,07
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,30
|
|Tam
|2.545
|2.572
|22,50
|
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
|
|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,10
|
|B. Petrol
|37,66
|37,66
|-0,18
|