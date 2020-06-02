Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gülle: İhracatta yeni rekorlar kıracağız

02.06.2020 13:17

Son güncelleme : 02.06.2020 13:17
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye`nin, kriz dönemlerinde ihracatta yaşadığı düşüşü her zaman telafi ettiğini belirterek, "Salgın sonrasız ihracatçılarımız; yaşanan kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye`nin küresel ticaretin `güvenilir limanı` olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir" ifadelerini kullandı.



AA

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı ihracatının Genel Ticaret  Sistemi'ne (GTS) göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,9 düşerek 9  milyar 964 milyon dolar, son 12 aylık ihracatın yüzde 8,4 gerilemeyle 165 milyar  732 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Salgının etkisiyle birçok ülkenin ihracatının son yılların en dramatik  düşüşüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Gülle, Almanya'nın martta son 30 yılın,  Japonya'nın ise nisanda son 11 yılın en sert aylık ihracat düşüşünü yaşadığını  kaydetti.

Bu küresel şokun etkisiyle Türkiye'nin ihracatının da mart ayının  ortalarından itibaren geçen yılın aynı dönemine göre aylık bazda düşüşlerle karşı  karşıya kaldığını bildiren Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, daha önce kriz dönemlerinde ihracatta kaçınılmaz olarak  benzer düşüşler yaşamış olsa da kayıplarını her zaman hızla telafi ederek  ihracatta yeni rekorlara ulaşmayı başardı. Öyle ki, 2001 krizi sonrası ülkemiz  ihracatında 3 yıl içerisinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Yine 2008-2009 küresel  finans krizi sonrası ihracatımızda yine 3 yıl içerisinde yüzde 50 artış  gerçekleşti. Salgının ihraç pazarlarında yoğun olarak hissedildiği bir periyodu  geride bırakıyoruz. Normalleşme dönemi ve sonrasında ihracatta beklentimiz  'normalin de ötesi'."

Gülle, salgının sona ermesinin ardından ihracatçıların; yaşanan kaybı  fazlasıyla telafi edeceğine, Türkiye'nin küresel ticaretin "güvenilir limanı"  olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden  sürdüreceğine inandıklarını vurguladı.

"TÜRK İHRACATÇISI BAŞARILI BİR SINAV VERDİ"

TİM Başkanı Gülle, salgın sürecinde yerli ve milli üretime verilen  önemin daha iyi anlaşılması için yaşanan küresel tedarik zincirinden çıkarılacak  çok ders olduğunu belirterek, Türkiye'nin, imalat sanayisinin üretimdeki  çeşitliliği ve esnekliğiyle salgın sürecinde herhangi bir üründe tedarik sorunu  yaşamadığını kaydetti.

Ancak bu tarz örnekleri pek çok ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu anda  yaşadığını aktaran Gülle, "Şoklara dayanıklı bir yapıya sahip olan ticaret  kültürümüz, ülkemizin her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen  ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı. Salgın sürecinde Türk ihracatçısı  tedarikte sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla  başarılı bir sınav verdi." ifadelerini kullandı.

Gülle, TİM olarak sadece süreci yakından takip etmekle kalmadıklarını,  tüm imkanlarını seferber ettiklerini, ihracatta yaşanan her türlü sorunla  doğrudan ilgilendiklerini bildirdi.

İHRACAT AİLESİNE MAYISTA 1.117 YENİ FİRMA KATILDI

İsmail Gülle, bu süreçte Türkiye'nin ve ihracatın geleceği için TİM  tarafından yürütülen eylem planlarına ilişkin bilgi verdi.

Salgının ülke ihracatına olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla  yürüttükleri "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerine değinen Gülle, "Yeni  Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetlerimiz kapsamında 'Sanal Ticaret Heyetleri'  gerçekleştiriyoruz. Sanal heyetlerimizden ilkini Özbekistan, ikincisini ise  Kenya'ya gerçekleştirdik. Sanal Ticaret Heyetlerimize, 15-19 Haziran'da  Hindistan, 22-23 Haziran'da ise Güney Kore ile devam edeceğiz." ifadelerini  kullandı.

Mayıs ayı ihracatına ilişkin bilgi veren Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir  sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak  ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ İhracat Seferberliği eğitimlerimizin  en net sonucu olarak, mayısta ihracat ailemize 1.117 firmamız katıldı. İhracata  yeni başlayan bu firmalarımız, mayısta 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat  gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, mayıs ayı içerisinde toplam 32 bin  651 firmamız ihracat gerçekleştirdi."

YAŞ SEBZE-MEYVE İLE GEMİ VE YAT SEKTÖRLERİNİN İHRACATI ARTTI

TİM Başkanı Gülle, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mayısta  31 ülkeye ihracatın 129,8 milyon dolar arttığını, bu 31 ülkenin 25'inde artışın  yüzde 10'un, 17'sinde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

Gülle, "Bu ülkeler arasında 44,4 milyon dolar ihracat artışıyla  İsviçre, 39,1 milyon dolar ihracat artışıyla Azerbaycan ve 15,9 milyon dolar  ihracat artışıyla Venezuela dikkati çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, mayısta otomotiv sektörünün 1 milyar 203 milyon dolarlık  ihracatla lider olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onu 1 milyar 177 milyon dolarla kimyevi maddeler, 840 milyon 203 bin  dolarla hazır giyim izledi. Geçen yılın mayısına göre otomotivde yüzde 56,3,  kimyevi maddelerde yüzde 39,1, hazır giyimde yüzde 48,2 düşüş yaşandı. Mayıs  ayının en güçlü performansına imza atanlar sektörler ise ihracatını yüzde 13,4  artırarak 159,6 milyon dolara ulaştıran yaş meyve-sebze, yüzde 7,8 artırarak 58,2  milyon dolara ulaştıran gemi ve yat sektörleri oldu."

AB'NİN İHRACATTAKİ PAYI SALGININ ETKİSİYLE YÜZDE 45,4'E GERİLEDİ

İsmail Gülle, mayısta ihracatçıların ülke bayrağını 205 ülke ve  bölgede dalgalandırmayı başardığını belirterek, en çok ihracat gerçekleştirilen  ilk 3 ülkenin 919 milyon dolarla Almanya, 881,6 milyon dolarla ABD ve 602,9  milyon dolarla Irak olduğunu bildirdi.

Gülle, ilk 10 ülkenin ihracattaki payının yüzde 49,2'yi bulduğunu, ilk  20 ülkede bu payın yüzde 67,4'e yükseldiğini aktararak, "Aralarında ABD, Almanya,  İspanya ve Irak'ın da yer aldığı tam 16 ülkeye her sektör ihracat  gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar AB'nin ihracattaki payı yüzde 45,4  seviyesine düştü." ifadelerini kullandı.

EN DİKKATİ ÇEKİCİ ARTIŞ YALOVA'DA GÖRÜLDÜ

TİM Başkanı Gülle, mayısta 13 ilin ihracatını artırdığını, en çok  ihracatı 3 milyar 822 milyon dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589  milyon dolarla İzmir'in yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"En dikkati çekici artışlar ise yüzde 981 yükselişle 42 milyon dolar  ihracata imza atan Yalova, yüzde 460 artışla 38 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve  yüzde 324 artışla 7 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane'de yaşandı. Yalova'da  gemi ve yat sektörü ihracatını 3 bin 491 kat artırırken, Kastamonu'da demir-demir  dışı metaller sektörü ihracatını 320 katına çıkarttı. Zonguldak'ta çelik  sektörünün ihracatı yüzde 544, Balıkesir'de ise elektrik- elektronik sektörünün  ihracatı yüzde 449 arttı."

Gülle, ay boyunca 160 ülkeye 2 milyar 926 milyon TL tutarında ihracat  gerçekleştirildiğini belirterek, 4 bin 929 firmanın ihracat işlemlerinde TL'yi  tercih ettiğini aktardı.

Miktar bazında ihracatın mayısta yüzde 23,5 düşüşle 10,7 milyon ton  olarak gerçekleştiğini bildiren Gülle, geçen ay avro/dolar paritesinin negatif  etkisinin 129 milyon 451 bin dolar olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:02108.323
Değişim :  0,99% |  1.056,68
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484 En Düşük
107.768
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 19.163.797 % 10,00  
EMNIS 4,07 139.153 % 10,00  
FRIGO 16,30 1.174.986 % 9,99  
CASA 23,40 398.783 % 9,96  
TKURU 16,57 181.723 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4906 8,5332 % 0,14  
Frank 7,0201 7,0624 % -0,52  
Riyal 1,7988 1,8078 % -0,53  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -1,65  
Altın Gr. 379 379 -1,94  
Cumhuriyet 2.457 2.495 -14,20  
Tam 2.529 2.560 -22,20  
Yarım 1.234 1.257 -7,10  
Çeyrek 617 627 -3,60  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 -0,04  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,02  
B. Petrol 39,31 39,31 0,99  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru