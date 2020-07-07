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Güneş enerjisinde yerli teknoloji kullanımı artacak

07.07.2020 11:37

Son güncelleme : 07.07.2020 11:37
Güneş enerjisine dayalı mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri kapsamında kurulacak santrallerde kullanılan modüllerde yerlilik oranı en az yüzde 70 olması gerekecek, modül üretiminde kullanılan güneş hücrelerinde de yerlilik şartı aranacak.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 36 ilinde toplam  1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20  megavat kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı 74 YEKA ihalesi  yapılacak.

Antalya, Gaziantep, Mardin ve Van en fazla kapasite tahsisi yapılacak  iller olarak öne çıkarken, diğer iller çoğunlukla İç Anadolu, Doğu Anadolu ve  Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor.

Mini güneş YEKA ihaleleri, kilovatsaat başına 30 kuruş olarak  belirlenen tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ve en  düşük teklif, ihale sonucunda imzalanan sözleşmede birim elektrik enerjisi alım  fiyatı olarak kabul edilecek.

İhaleler sonrasında kurulacak santrallerde Yerli Malı Belgesi'ne sahip  güneş modüllerinin kullanılması zorunlu olacak ve modüllerin standart test  koşullarında en az yüzde 18 verimlilik değerine sahip olması gerekecek.

Santralde kullanılacak güneş modüllerinin yerlilik oranı ise en az  yüzde 70 olacak ve bu modüller Türkiye'de kurulu fabrikalardan veya serbest  bölgeler dışındaki imalatçılardan tedarik edilecek.

ÖDEMELER 3 AYDA BİR YEKDEM KAPSAMINDA YAPILACAK

Güneş modülünün üretiminde kullanılanılan güneş hücrelerinde de  yerlilik şartı aranırken, mini YEKA kapsamında kurulacak güneş santrallerinin  lisans süresi 30 yıl olacak.

İhaleler kapsamında tahsis edilen kapasitenin 10 megavat olması  halinde önlisans süresi en fazla 18 ay ve inşaat süresi de lisansın alındığı  tarihten itibaren yine en fazla 18 ay olabilecek. Kapasitenin 15 veya 20 megavat  olması durumunda ise bu süreler 22'şer ayla sınırlı kalacak.

Sözleşmede yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı ihale tarihini  takip eden ikinci 3 aylık dönemin başlangıcından itibaren piyasa takas fiyatına  (PTF) göre güncellenmeye başlanacak. Santralde üretimin başlamasının ardından,  güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı üzerinden 3'er aylık dönemler halinde  yatırımcıya ödeme yapılacak. Ödemeler, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren  15 yıl boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM)  kapsamında gerçekleştirilecek.

"FİNANSMANDA SORUNLAR YAŞANABİLİR"

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, konuya  ilişkin yaptığı değerlendirmede, güneş modülleri ve modül üretiminde kullanılan  hücrede aranan yerlilik oranının yan sanayinin gelişimini hızlandıracağını  söyledi.

Yan sanayinin gelişimiyle ihracat yapan sanayiciye vergi indirimi ve  uzun vadeli uygun Türk lirası kredi desteği sağlanabileceğini vurgulayan Özkök,  "Mini YEKA kapsamında kurulacak santraller  özellikle sulama döneminde Güneydoğu  Anadolu Bölgesi için çok önemli. Doğu ve Güneydoğu illerimize böylece yatırım  olacak ve bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır." diye konuştu.

Özkök, ilk defa Türk lirası üzerinden bu şekilde bir ihale  gerçekleştirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İhalenin Türk lirası üzerinden yapılması sorun değil, fakat  şartnameye göre birim elektrik enerjisi alım fiyatı PTF'ye endeksli olduğu için  bu durum öngörülebilirliği ve finansman koşullarını olumsuz etkileyecektir. Bu  haliyle proje finansmanı yapılması zor ancak yatırımcıların kendi bilanço güçleri  baz alınarak kredilendirme yapılabilir. İhalenin yapısı da oldukça karışık olduğu  için bankalar ve yatırımcılar bu zor yapıyı sevmeyebilir."




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