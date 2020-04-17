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Halkbank`ın destek paketi esnafa kalkan oluyor

17.04.2020 13:36

Son güncelleme : 17.04.2020 13:36
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank`ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.



AA

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar  için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirmişti.

Söz konusu paketler, yeni tip corona virüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.

Ankara'nın Ulus semtinde bir pasajda faaliyet gösteren Hilal Gömlek de  Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle üretimine devam  ediyor.

İşyeri sahibi Ramazan Tasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22  senelik esnaf olduğunu söyledi.

Ev kredisi ödediğini, kumaşçıya veresiye borcu olduğunu belirten  Tasım, "3 çocuğum var. Ev kredisi, dükkan kirası ödüyorum, her şey para, bu kredi  benim elimi rahatlattı, onun için çok memnunum. Devletten Allah razı olsun,  esnafa destek çıkıyor." dedi.

"10-15 DAKİKADA İŞİMİZİ HALLETTİLER"

İnternet üzerinden yaptığı kredi başvurusunun çok hızlı bir şekilde  sonuçlandığını ve 3 günde parasını aldığını dile getiren Tasım, şöyle devam etti:

"İnternetten salı günü başvurdum. Bankadan telefon ettiler. Şube  yetkilisi başvurunun işleme alındığı ve hafta içi çağrılacağım bilgisini verdi.  Bir gün sonra banka tekrar aradı ve paranın hazır olduğunu, cuma günü gelip  alabileceğimi söylediler. Gittik paramızı aldık, 10-15 dakika içinde işimizi  hallettiler."

Tasım, başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını  belirterek, "Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve T.C. kimlik numarası  istendi." diye konuştu.

"İHTİYACI OLAN HERKES BAŞVURSUN"

Krediye başvurmadan önce çevresindeki birçok kişinin kendisine "hiç başvurma, haberlerde çıkan şeyler yalan" dediğini aktaran Tasım, şunları  kaydetti:

"İhtiyacı olanlar çekinmeden başvursun. Bankaya gittim, bankadakiler dedi ki 'Hiç kimseyi geri çevirmeyeceğiz, ihtiyacı olanlara yüzde 100 verilecek.'  ama belki çok başvuran olduğu için birkaç gün sonra olur. Hükümete, bu paketi çıkardığı için çok teşekkür ederim, esnaf için çok iyi oldu."




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