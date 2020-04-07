Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 6 milyar 185,2 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 6,2 milyar lira borçlandı
07.04.2020 15:32
Son güncelleme : 07.04.2020 15:48
AA
Bakanlık, bugün 3 yıl (1169 gün) vadeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede dönemsel faiz yüzde 2,62 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 503 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 718 milyon lira, net satış 3 milyar 685,2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 256 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya 6 milyar 185,2 milyon lira borçlandı.
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|% 3,73
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|%
|
|Dolar
|0,0000
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|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|8,3660
|% 0,75
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|% 0,50
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|Riyal
|1,7898
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|% -0,40
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
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|
|Altın Gr.
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|361
|-1,09
|
|Cumhuriyet
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|10,00
|
|Tam
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|2.156
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|1.043
|7,22
|
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|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|15,27
|15,34
|0,30
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|Gümüş Gr.
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|3,32
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