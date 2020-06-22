Hazine alacakları, mayıs ayı sonu itibarıyla 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine alacakları 18,3 milyar lira
22.06.2020 17:59
Son güncelleme : 22.06.2020 18:28
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 853 milyon lira
tahsil edildi.
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
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|Açılış
|: 114.701
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|Önceki Kapanış
|: 113.612
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115.447
En Düşük
114.267
18:056,8432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 6,8650
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En Düşük
6,8327
18:057,7062
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,6418
18:05386,33
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|: 0,60%
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|Açılış
|: 386,33
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
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388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4927
|8,5353
|% 0,77
|
|Frank
|7,1891
|7,2324
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8185
|1,8276
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|13,00
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.516
|29,30
|
|Tam
|2.567
|2.579
|28,00
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|14,60
|
|Çeyrek
|627
|632
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,03
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|B. Petrol
|42,33
|42,33
|0,14
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