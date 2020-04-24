Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca, haftaya 3 ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine haftaya 3 ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
24.04.2020 16:28
Son güncelleme : 24.04.2020 16:29
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Nisan Pazartesi 2 ihale düzenlenecek. İlk ihalede, 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Tahvil ihalesi düzenlenecek salı günü, kira sertifikası ihracı da yapılacak. İhalede, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Ayrıca 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.
16:1299.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.223,38
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
16:126,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
16:127,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5466
En Düşük
7,4741
16:12388,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,05
|Açılış
|: 388,64
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|153.599.770
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|26.652.340
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.148.867
|% 10,00
|
|KENT
|233,50
|11.120.661
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.753.227
|% 9,99
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|EUYO
|1,47
|15.956.453
|% -8,70
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|CRDFA
|2,23
|71.668
|% -4,70
|
|GARAN
|8,20
|673.304.054
|% 1,61
|
|ECILC
|4,86
|545.075.366
|% 4,29
|
|ASELS
|26,68
|438.927.649
|% -0,37
|
|SASA
|8,95
|431.707.823
|% 2,64
|
|SOKM
|11,64
|414.347.235
|% 9,50
|
|GUSGR
|3,09
|364.704.086
|% 9,57
|
|ECILC
|4,86
|545.075.366
|% 4,29
|
|PETKM
|3,49
|334.533.149
|% 1,75
|
|TSKB
|1,03
|93.000.507
|% 4,04
|
|KARSN
|1,61
|132.825.631
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5885
|8,6315
|% 0,48
|
|Frank
|7,1237
|7,1666
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8485
|1,8577
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|0,90
|
|Altın Gr.
|388
|389
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.551
|13,30
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,60
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,60
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|21,61
|21,61
|0,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:26TKURU
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 349 adet işlem
-
16:23BAGFS
Yüzde 4.45 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 103, 328 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1176, 49 artarak (% 1.02 ) 116, 966
-
16:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, ECILC, ASELS
-
16:22XU100
Endeks 99, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 9, 776.00 milyon TL de