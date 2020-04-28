Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 383,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı
28.04.2020 15:39
Son güncelleme : 28.04.2020 15:39
AA
Bakanlık, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz 8,77, bileşik faiz yüzde 8,97 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 256 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 945 milyon lira, net satış 2 milyar 83,1 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 826 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 383,1 milyon lira borçlandı.
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|% 10,00
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|ARDYZ
|34,32
|155.923.523
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.712.966
|% 10,00
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|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
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|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,25
|772.931.001
|% 2,74
|
|GARAN
|8,44
|673.696.504
|% 0,96
|
|THYAO
|10,80
|513.564.867
|% -0,18
|
|ASELS
|27,42
|393.827.854
|% -0,22
|
|ODAS
|1,71
|302.753.470
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|302.753.470
|% 3,01
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|ECILC
|5,25
|772.931.001
|% 2,74
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|YKBNK
|2,12
|177.452.581
|% 0,00
|
|AVOD
|2,50
|195.774.859
|% 9,65
|
|GARAN
|8,44
|673.696.504
|% 0,96
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,7157
|8,7594
|% 0,67
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|Frank
|7,1627
|7,2059
|% 0,42
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|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% 0,18
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-5,91
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|Altın Gr.
|385
|385
|-0,21
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|Cumhuriyet
|2.466
|2.523
|-2,10
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,20
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|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,10
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|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
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|Gümüş.Ons
|15,13
|15,16
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
|22,98
|22,98
|-0,09
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