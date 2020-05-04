Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 8 milyar 834 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine yaklaşık 8,83 milyar lira borçlandı
04.05.2020 16:18
Son güncelleme : 04.05.2020 16:18
AA
Bakanlık, 13 ay (399 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz 8,32, bileşik faiz yüzde 8,29 oldu.
Nominal teklifin 10 milyar 688 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 366 milyon lira, net satış 5 milyar 834 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarına satışın olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 803 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 8 milyar 834 milyon lira borçlandı.
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