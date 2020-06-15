Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek















Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 6 ay (175 gün) vadeli, hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.



İkinci ihalede ise 3 yıl (1099 gün) vadeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.