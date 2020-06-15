Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
15.06.2020 12:17
Son güncelleme : 15.06.2020 12:17
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 6 ay (175 gün) vadeli, hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 3 yıl (1099 gün) vadeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
12:01109.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,19
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:016,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8393
En Düşük
6,8141
12:017,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:01378,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,20
|Açılış
|: 378,16
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,92
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|24.995.466
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.212.646
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|RTALB
|33,14
|4.484.240
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|19.222.032
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,86
|415.776.992
|% 5,33
|
|GUSGR
|4,41
|363.464.033
|% 5,76
|
|THYAO
|12,69
|346.086.482
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,92
|300.145.342
|% -0,52
|
|GARAN
|8,09
|272.732.611
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|300.145.342
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,41
|363.464.033
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,56
|96.262.798
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,75
|157.503.228
|% 0,73
|
|IEYHO
|0,78
|42.609.829
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5420
|8,5848
|% 0,26
|
|Frank
|7,1570
|7,2001
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8156
|1,8247
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-9,55
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.476
|-9,90
|
|Tam
|2.527
|2.544
|-10,10
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-4,90
|
|Çeyrek
|616
|622
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,31
|38,31
|-0,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, ISCTR
-
12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, KRDMD, SODA
-
12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -238, 3 kaybederek (% -0.23 ) 102, 080
-
12:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, EGCYO, EGCYH, ISBIR, ALBRK, EGCEY
-
12:10
PNSUT, YGYO, SNPAM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında