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`Haziranda yeni normale geçiş için iyimseriz`

27.04.2020 11:01

Son güncelleme : 27.04.2020 11:01
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın Covid-19 sonrası dönemde yeni normale kontrollü geçişinin haziranda başlayacağı konusunda iyimser bekleyiş içindeyiz" dedi.



DHA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Covid-19 salgınında reel sektörün son durumuna ilişkin açıklamasında, "Bilinen bir bilinmeyenle karşı karşıyayız" dedi ve ekledi:

"Açıklanan verilerden memnuniyetle takip ettiğimiz üzere, virüsle mücadelede başarılı olan ilk halkada yer alırsak, yeni kurulacak dünyada da ön sırada olabiliriz. Kurulacak yeni dünya düzeninde Türkiyenin alacağı siparişlere o kadar süratle cevap verebiliriz. Pandemi jeopolitiğinde Türkiye, kazanabilir. Covid-19'u geride bırakınca nerede kalmıştık demeyeceğiz. Covid-19 ile birlikte ortaya çıkacak yeni normalde, ekonomik kazanımlarımızı yükseltmeyi başarabiliriz."

Türkiye'de bir taraftan Covid-19'un reel sektördeki etkilerinin azaltılması için çalışmalar yürütüldüğünü, bir taraftan da şirketlerin ekonomik faaliyetlerini artırıcı neler yapmak gerektiğine odaklanıldığının altını çizen Avdagiç, "Nasıl bir toparlanma bizi bekliyor?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"Ekonomilerin kademeli şekilde açılmasıyla arzı güçlendirecek bir süreç başlayacak. İmalatta ötelenen üretim devreye girecek. Tedarik zincirleri çalışmaya başlayacak. Talebin yerine gelmesi ise biraz zaman alacak. Ancak bu süreçten diri çıkacağımıza hiç şüphemiz yok. Yavaş yavaş herkes hayata geri dönmeye hazırlanıyor. 100 masası olan restoran, önce belki 20 masasını açacak.  Böylece bir şekilde hayata dönüşü başlatacağız. Yeni normale çok güvenmemeliyiz. Aşı bulunana ve toplumlara ulaşana kadar süreç, düşük bir seviyede de olsa devam edecek. Türkiye, değişen iş yapış modellerine sağlayacağı uyumla bu süreçten başarıyla çıkmalıdır."






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