`Her saat 1 milyon euro kaybediyoruz`















Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, corona virüs salgınından beklenenden daha olumsuz etkilendi. Lufthansa’nın CEO’su Carsten Spohr, çalışanlara gönderdiği görüntülü mesajda, bu corona krizinin birkaç hafta önce yapılan tahminlerden daha uzun süreceğinin açık olduğunu belirtti.Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Spohr, Lufthansa’nın likidite rezervlerinden her saat “yaklaşık 1 milyon euro” kaybettiğini söyledi. Bu krizin devletin desteği olmadan atlatılamayacağını kaydeden Spohr, Bern, Berlin, Brüksel ve Viyana’da yürüttükleri görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.Lufthansa, bünyesinde bulunan Swiss, Brüksel ve Avusturya Havayolları için de görüşmeler yürütüyor. Lufthansa, Salı günü yaptığı açıklamada da yan kuruluşu Germanwings’i kapatacağını duyurmuştu.