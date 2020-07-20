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`Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor`

20.07.2020 14:23

Son güncelleme : 20.07.2020 14:27
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, şu an hiçbir ülkenin İran`la iş birliğine yanaşmadığını söyledi.



AA

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneyinde yer alan gaz  sahalarındaki çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Bakan Zengene,  "Ferzad B Gaz Sahası sözleşmesi en kısa zamanda İranlı bir şirketle  imzalanacaktır. Şu an hiçbir ülke, hiçbir konuda bizimle iş birliği yapmaya  yanaşmıyor." dedi.

Ülkede petro kimya ürünleri üretiminin bu yıl 25 milyon tona  ulaştığına işaret eden Zengene, söz konusu alanda ihracat konusunda iyi bir  durumda olduklarını ifade etti, ancak ABD yaptırımları nedeniyle ayrıntıları  paylaşamayacağını belirtti.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan  çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını,  altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle  ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen  yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin  dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve  Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük  ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar  uygulanmıştı.




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