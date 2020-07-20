İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, şu an hiçbir ülkenin İran`la iş birliğine yanaşmadığını söyledi.
`Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor`
20.07.2020 14:23
Son güncelleme : 20.07.2020 14:27
AA
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneyinde yer alan gaz sahalarındaki çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Bakan
Zengene, "Ferzad B Gaz Sahası sözleşmesi en kısa zamanda İranlı bir şirketle imzalanacaktır. Şu an hiçbir ülke, hiçbir konuda bizimle iş birliği yapmaya yanaşmıyor." dedi.
Ülkede petro kimya ürünleri üretiminin bu yıl 25 milyon tona ulaştığına işaret eden Zengene, söz konusu alanda ihracat konusunda iyi bir durumda olduklarını ifade etti, ancak ABD yaptırımları nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını belirtti.
ABD YAPTIRIMLARI
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili
satmasını, altın
ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.
ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.
Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.
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