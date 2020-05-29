Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

29.05.2020 10:37

Son güncelleme : 29.05.2020 10:46
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1,33, yıllık bazda yüzde 10,22 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ekonomisinde üretimi yapılan  hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri  ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin nisan ayı verilerini  açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,33, geçen  yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde  13,06 artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama  hizmetlerinde yüzde 13,70, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,39, bilgi  ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,22, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,98,  mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,47, idari ve destek  hizmetlerinde yüzde 6,85 yükseldi.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks, ulaştırma ve depolama  hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,38, bilgi ve  iletişim hizmetlerinde yüzde 1,11 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,52,  mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,71, idari ve destek hizmetlerinde  ise yüzde 0,19 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık  bazda yüzde 2,95, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri  ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,39 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve  destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 25,79,   posta ve kurye hizmetleri  yüzde 25,01, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 19,37 ile  endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise gayrimenkul hizmetlerinde  yüzde 3,52, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3,09, idare  merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetlerinde yüzde 2,51 azalış  gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 8,55, su yolu  taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,35, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık  için yüzde 5,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:30105.622
Değişim :  0,25% |  262,47
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.646 En Düşük
104.751
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 66,40 4.803.972 % 9,93  
HLGYO 1,83 42.518.008 % 9,58  
GLBMD 4,85 2.251.818 % 8,50  
TSGYO 3,03 5.827.903 % 7,07  
AYCES 27,80 848.943 % 5,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3901 8,4321 % 0,25  
Frank 7,0609 7,1034 % 0,34  
Riyal 1,8111 1,8202 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 2,08  
Altın Gr. 377 377 0,98  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.521 2.555 5,10  
Yarım 1.230 1.243 2,50  
Çeyrek 615 622 1,20  
Gümüş.Ons 17,39 17,43 0,04  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,01  
B. Petrol 35,60 35,60 -0,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru