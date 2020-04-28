İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin bu yılın ilk çeyreğindeki vergi öncesi karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yarıya indi.
HSBC açıkladı! Yarı yarıya azaldı
28.04.2020 11:52
Son güncelleme : 28.04.2020 12:02
AA
Bankadan yapılan açıklamada, HSBC’nin bu yılın ilk çeyreğindeki vergilendirme öncesi karının 3,2 milyar dolara gerilediği belirtildi. Bankanın geçen yılın ilk çeyreğinde vergilendirme öncesi karı 6,2 milyar dolar
seviyesinde kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle müşterilerden tahsil edilemeyeceği düşünülen toplam kredilerin ise 3 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.
Bankanın açıklamasında çalışanların virüs salgını süresince desteklenmesi amacıyla 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planın şimdilik rafa kaldırıldığı da belirtildi.
HSBC'den şubat ayında yapılan açıklamada, gelecek üç sene içerisinde toplam çalışan sayısının 235 binden 200 bin seviyesine indirilmesinin planlandığı duyurulmuştu.
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|PAPIL
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|43.346.874
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.442.487
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|457.573
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.493.089
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
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|
|ALCTL
|20,94
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|% -5,51
|
|KNFRT
|11,45
|12.605.846
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|
|BAKAB
|8,65
|4.944.674
|% -4,63
|
|TDGYO
|2,55
|839.102
|% -4,49
|
|GARAN
|8,43
|407.069.340
|% 0,84
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|ECILC
|5,29
|368.866.608
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|
|THYAO
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|
|ASELS
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|255.693.507
|% -0,07
|
|MPARK
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|196.368.183
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|ECILC
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|YKBNK
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|123.271.188
|% 0,94
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|GARAN
|8,43
|407.069.340
|% 0,84
|
|AVOD
|2,38
|101.803.744
|% 4,39
|
|ISFIN
|3,39
|121.532.349
|% 0,59
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6994
|8,7431
|% 0,48
|
|Frank
|7,1427
|7,1858
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-11,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.508
|-17,00
|
|Tam
|2.515
|2.570
|-17,40
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-8,50
|
|Çeyrek
|615
|628
|-4,30
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|Gümüş.Ons
|14,98
|15,01
|-0,20
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|Gümüş Gr.
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|-0,04
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