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HSBC açıkladı! Yarı yarıya azaldı

28.04.2020 11:52

Son güncelleme : 28.04.2020 12:02
İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin bu yılın ilk çeyreğindeki vergi öncesi karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yarıya indi.



AA

Bankadan yapılan açıklamada, HSBC’nin bu yılın ilk çeyreğindeki vergilendirme öncesi karının 3,2 milyar dolara gerilediği belirtildi. Bankanın  geçen yılın ilk çeyreğinde vergilendirme öncesi karı 6,2 milyar dolar seviyesinde kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol  fiyatlarındaki düşüş nedeniyle müşterilerden tahsil edilemeyeceği düşünülen  toplam kredilerin ise 3 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Bankanın açıklamasında çalışanların virüs salgını süresince  desteklenmesi amacıyla 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planın şimdilik  rafa kaldırıldığı da belirtildi.

HSBC'den şubat ayında yapılan açıklamada, gelecek üç sene içerisinde  toplam çalışan sayısının 235 binden 200 bin seviyesine indirilmesinin planlandığı  duyurulmuştu.




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