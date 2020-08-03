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HSBC`nin batık kredi hacmi 13 milyar doları bulabilir

03.08.2020 14:15

Son güncelleme : 03.08.2020 14:15
İngiltere`nin en büyük bankası HSBC, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle batık kredilerinin hacminin 13 milyar doları bulabileceğini açıkladı.



Bankadan mali verilere ilişkin yapılan açıklamada, HSBC'nin vergi öncesi gelirlerinin bu yılın ilk yarısında yüzde 65 azalarak 4,3 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Açıklamada, bankanın, daha önce açıkladığı 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planını hızlandıracağı, salgın nedeniyle batık kredilerin hacminin 8 milyar dolar ila 13 milyar dolar arasında olabileceği kaydedildi.

"Yılın başından itibaren faaliyet ortamımız dikkate değer şekilde değişti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn, bankanın faaliyetlerinin güçlendirilmesi için ek önlemler alınacağını belirterek, "Bu yılın başından itibaren faaliyet ortamımız dikkate değer şekilde değişti." ifadesini kullandı.

Son dönemde Çin ve İngiltere arasında Hong Kong kaynaklı artan gerilime de değinen Quinn, "Müşterilerimizin ve yatırımcılarımızın uzun vadeli çıkarına odaklanarak oluşabilecek politik zorluklara karşı duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

HSBC'nin küresel yönetim merkezinin Londra'da olmasına karşın karının yarısından fazlası Asya operasyonlarının merkezi Hong Kong'dan geliyor.





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