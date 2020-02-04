Hyundai Motor`dan `virüs` kararı

BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,10
|13.412.328
|% 0,00
|BJKAS
|2,61
|109.471.626
|% 0,00
|ERSU
|3,96
|1.165.075
|% 0,00
|KARSN
|1,75
|194.967.860
|% 0,00
|KRDMD
|2,82
|340.811.831
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7691
|7,8081
|% 0,23
|Frank
|6,1631
|6,2002
|% -0,09
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|-3,95
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,64
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|B. Petrol
|54,93
|54,93
|0,48
Seans Raporu
- 17:58ECZYT Yüzde 4.59 oranında artışla 11.63 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 612 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, KOZAL, EREGL
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 3 kaybederek (% -0.09 ) 112, 819
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BRKO
- 17:57 LUKSK, NATEN, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında