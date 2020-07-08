Toplam iç borç çevirme oranı haziranda yüzde 179,6 oldu.
İç borç çevirme oranı yüzde 179,6 oldu
08.07.2020 18:00
Son güncelleme : 08.07.2020 18:00
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında 12,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 22,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise haziranda yüzde 179,6 oldu.
17:44118.860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -478,89
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:446,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:447,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:44400,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,49
|Açılış
|: 400,46
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.839.893
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.480.570
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.757.218
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.169.180
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|MARTI
|1,37
|33.655.877
|% -8,67
|
|AYEN
|6,70
|33.998.318
|% -8,47
|
|OZGYO
|2,48
|83.195.626
|% -8,15
|
|EKGYO
|2,26
|2.345.160.400
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,26
|1.826.142.993
|% 2,19
|
|SISE
|6,44
|1.598.740.608
|% -0,77
|
|GARAN
|8,13
|1.437.169.543
|% -2,28
|
|PETKM
|4,32
|1.308.136.619
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,26
|2.345.160.400
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,26
|1.826.142.993
|% 2,19
|
|PETKM
|4,32
|1.308.136.619
|% -2,26
|
|IHLGM
|1,86
|497.815.617
|% -1,06
|
|SISE
|6,44
|1.598.740.608
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6184
|8,6617
|% 0,47
|
|Frank
|7,2901
|7,3341
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|21,23
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,72
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|32,70
|
|Tam
|2.670
|2.685
|33,60
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|658
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|