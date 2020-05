`İhracat hedeflerimiz Kovid-19`dan büyük`













Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin küresel büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğini, buna karşılık Türkiye'nin, aldığı tedbirlerin ve mart ayının ikinci yarısına kadar kendisini koruyabilmesinin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5-6 büyümesini öngördüklerini belirtti.Nisan ayı ihracat rakamlarının virüs salgınının küresel ticaret üzerinde beklenen negatif etkilerinin gözlemlendiği bir tabloya işaret ettiğini aktaran Gülle, şunları kaydetti:"İhracat rakamlarımız, nisan ayında düşüşe işaret etse de bu rakamların ardındaki nice kahramanlıkları da öncelikle paylaşmak isteriz. Tüm zorluklara rağmen süregelen ihracatımız, ülkemizin bu zorlu dönemde sergilediği birlik ve beraberliği, ihracatçılarımızın ülkemize hizmet için gösterdikleri feraseti, sağlık çalışanlarımızın gecesini gündüzüne katarak ortaya koyduğu fedakarlığı, bu süreçten alnımızın akıyla çıktığımızda karşımıza çıkacak yeni fırsatları, böyle bir dönemde dahi devletimizin ortaya koyduğu gücü ve pek çok coğrafyaya uzattığı yardım elini ve aynı zamanda milletimizin nice milletlere ilham olmuş azmini temsil etmektedir."Türkiye'nin ihracatının bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağını vurgulayan Gülle, "Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür. Kovid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Unutulmayalım ki ihracat hedeflerimiz Kovid-19'dan büyük. Ülkemiz ihracatı bu zorlu süreçten güçlenerek alnının akıyla çıkacaktır. Biz hiç yılmadan 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine doğru giden yolda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Kovid-19 sürecinde ihracatçılar için devreye aldıkları eylem planlarına değinen Gülle, bu kapsamda Çin, Hollanda ve ABD büyükelçileriyle online ortamda yapılan "TİM Export Talks" panelleriyle salgın sonrası süreçte hangi ürün ve sektörlerde fırsatların gelişeceğini değerlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.İhracatçı birliklerinden TİM'e iletilen 40 sorun ve talebin Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde hızlı bir şeklide karşılık bulduğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın "Temazssız İhracat" uygulamasıyla ihracatın önündeki engellerin kaldırıldığını anımsatan Gülle, "TİM olarak bizler de 'Yeni nesil ticaret diplomasisi' faaliyetleri kapsamında ihracatçılarımızın bu süreçten daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına sanal ticaret heyetleri düzenleme noktasında çalışmalara başladık. Yaptığımız analizlere dayanarak hedef ve öncelikli ülkelerin 28'inin ticaret müşavirleri ve ataşelikleriyle yapılan görüşmeler sonucu heyetleri gerçekleştireceğimiz ülkeleri belirledik. İlk etapta sanal ticaret heyetlerimize mayıs ayının hemen başından itibaren Kenya, Özbekistan, Güney Kore ve Hindistan'la başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.TİM Başkanı Gülle, salgının başladığı günden bu yana tarımın, sektörlerinin, küresel salgının ortaya çıkardığı talep şoklarından en az etkilenen sektörler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu sektörlerden bazıları nisan ayı ihracatlarını artırmayı da başardı. Bu süreç özellikle gıda ve medikal ürünlerin ne kadar stratejik sektörler olduğunu bizlere tekrar hatırlatması bakımından mühim. Ülkemiz, tedarik zincirinde ne kadar kritik bir konumda olduğunu ve bu sektörlerde kendine yetmekle kalmayıp birçok dünya ülkesine tıbbi malzeme yardımı yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir. Salgın sonrası dönemde Türkiye, salgının zirve yaptığı bugünlerde ülkelere uzattığı yardım elinin ve tedarik anlamında sağladığı güvenin meyvelerini toplayacaktır."İsmail Gülle, başta sağlık çalışanları olmak üzere Türkiye'nin virüsle mücadelesine katkı sağlamak adına "Biz bize yeteriz" diyerek ihracatın vazgeçilmez gücü fabrikaları seferber ettiklerini belirtti.Gülle, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:"Ülke sathındaki bütün ihracatçı birliklerimizle giriştiğimiz üretim seferberliğinde günde 1 milyon maske üretimini ne mutlu bizlere ki mevcut çalışmalarımızı genişleterek bugün 15 milyonun üzerinde bir kapasiteye ulaştırmayı başardık. Ancak bunu da yeterli görmüyoruz, imalatçı ihracatçılarımızın engin tecrübesi ve üretim kabiliyetleriyle ülkemiz için her zaman daha iyisine odaklanıyoruz. Üretim kapasitemizi artık günde 50 milyon, aylık bazda 1,5 milyar seviyelerine çekebilme hedefimize yakınız. Elbette çalışmalarımız ulusal düzeyle sınırlı değil. Türkiye'nin tüm hijyen ürünler ve maske üretiminde küresel ölçekte önemli bir üretici ve tedarikçi olduğunu göstermek adına, Türkiye Tanıtım Grubu olarak yurt dışındaki büyük alıcı grupların CEO'larına, iş birliği içerisinde bulunduğumuz ülkelerin resmi kurumlarına, kanaat önderlerine ve basın mensuplarına Türk hijyen kiti gönderiyoruz."Nisan ayı ihracatına ilişkin detaylara de değinen Gülle, "Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak, nisan ayında ihracat ailemize 919 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız nisan ayında 44,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, nisan ayı içerisinde toplam 29 bin 761 firmamız ihracat gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.TİM'den yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, Türkiye, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen nisan ayında 53 ülkeye ihracatını 163 milyon dolar artırmayı başardı. 53 ülkenin 46'sında artış yüzde 10'un, 32'sinde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçen yılın nisan ayına göre 41,1 milyon dolar ihracat artışıyla Güney Kore, 18 milyon dolar ihracat artışıyla Türkmenistan ve 14,8 milyon dolar ihracat artışıyla Hong Kong dikkati çekti.Nisan ayının lideri, 1 milyar 285 milyon dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler sektörü oldu. Bunu, 903 milyon 166 bin dolar ihracat ile çelik ve 620 milyon 608 bin dolar ile elektrik elektronik sektörleri takip etti.Geçen yılın aynı ayına göre kimyevi maddeler sektöründe yüzde 27,3, çelik sektöründe yüzde 26,9, elektrik elektronik sektöründe yüzde 33,8 düşüş gerçekleşti.Nisan ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 46,5 artışla 198 milyon dolar ihracata ulaşan fındık ve mamulleri, yüzde 15,2 artışla 144 milyon dolara ulaşan meyve sebze mamulleri ve yüzde 5,1 artışla 119 milyon dolar ihracat gerçekleştiren yaş meyve ve sebze sektörleri oldu.Nisan ayında ihracatçılar, Türkiye'nin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 862 milyon dolar ile Almanya, 606 milyon dolar ile ABD ve 564 milyon dolar ile Irak oldu.İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 45,7 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,5'e yükseldi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Irak'ın da yer aldığı 12 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan AB'nin ihracattaki payı 3,7 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,6 seviyesine düştü.İllerin ihracatına bakıldığında, nisan ayında 17 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 3 milyar 662 milyon dolarla İstanbul, 583,4 milyon dolarla İzmir ve 551,9 milyon Ankara oldu.En dikkati çekici artışlar ise yüzde 76 artışla 1,3 milyon dolar ihracata imza atan Kırıkkale, yüzde 61 artışla 11,6 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 38 artışla 2,3 milyon dolar ihracat yapan Erzincan'da yaşandı.Zonguldak'ta hazır giyim sektörü ihracatını 77 kat artırırken, Düzce'de fındık sektörü ihracatını 32 katına çıkarttı. Kastamonu'da demir demir-dışı metaller sektörünün ihracatını 23 katına, Mardin'de ise makine sektörünün ihracatını 15 katına çıkardığı görüldü.Ay boyunca 168 ülkeye ihracatta 3 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 4 bin 152 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.Miktar bazında ihracat ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 düşüşle 11 milyon ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında avro dolar paritesinin etkisi ise negatif yönlü 149,4 milyon dolar oldu.