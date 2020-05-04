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`İhracat hedeflerimiz Kovid-19`dan büyük`

04.05.2020 13:06

Son güncelleme : 04.05.2020 13:06
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Unutulmayalım ki ihracat hedeflerimiz Kovid-19`dan büyük" ifadelerini kullandı.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail  Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı  açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin küresel büyüme  ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğini, buna karşılık Türkiye'nin, aldığı  tedbirlerin ve mart ayının ikinci yarısına kadar kendisini koruyabilmesinin  etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5-6 büyümesini öngördüklerini belirtti.

Nisan ayı ihracat rakamlarının virüs salgınının küresel ticaret  üzerinde beklenen negatif etkilerinin gözlemlendiği bir tabloya işaret ettiğini  aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"İhracat rakamlarımız, nisan ayında düşüşe işaret etse de bu  rakamların ardındaki nice kahramanlıkları da öncelikle paylaşmak isteriz. Tüm  zorluklara rağmen süregelen ihracatımız, ülkemizin bu zorlu dönemde sergilediği  birlik ve beraberliği, ihracatçılarımızın ülkemize hizmet için gösterdikleri  feraseti, sağlık çalışanlarımızın gecesini gündüzüne katarak ortaya koyduğu  fedakarlığı, bu süreçten alnımızın akıyla çıktığımızda karşımıza çıkacak yeni  fırsatları, böyle bir dönemde dahi devletimizin ortaya koyduğu gücü ve pek çok  coğrafyaya uzattığı yardım elini ve aynı zamanda milletimizin nice milletlere  ilham olmuş azmini temsil etmektedir."

"ÜLKEMİZ İHRACATI BU ZORLU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ALNININ AKIYLA ÇIKACAKTIR"

Türkiye'nin ihracatının bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağını  vurgulayan Gülle, "Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma  günüdür. Kovid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta  yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya  düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık.  Unutulmayalım ki ihracat hedeflerimiz Kovid-19'dan büyük. Ülkemiz ihracatı bu  zorlu süreçten güçlenerek alnının akıyla çıkacaktır. Biz hiç yılmadan 'dış  ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine doğru giden yolda kararlı yürüyüşümüzü  sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SANAL TİCARET HEYETLERİ MAYISTA BAŞLIYOR"

Kovid-19 sürecinde ihracatçılar için devreye aldıkları eylem  planlarına değinen Gülle, bu kapsamda Çin, Hollanda ve ABD büyükelçileriyle  online ortamda yapılan "TİM Export Talks" panelleriyle salgın sonrası süreçte  hangi ürün ve sektörlerde fırsatların gelişeceğini değerlendirmeyi  sürdüreceklerini bildirdi.

İhracatçı birliklerinden TİM'e iletilen 40 sorun ve talebin Ekonomik  İstikrar Kalkanı paketinde hızlı bir şeklide karşılık bulduğunu ve Ticaret  Bakanlığı'nın "Temazssız İhracat" uygulamasıyla ihracatın önündeki engellerin  kaldırıldığını anımsatan Gülle, "TİM olarak bizler de 'Yeni nesil ticaret  diplomasisi' faaliyetleri kapsamında ihracatçılarımızın bu süreçten daha fazla  olumsuz etkilenmemesi adına sanal ticaret heyetleri düzenleme noktasında  çalışmalara başladık. Yaptığımız analizlere dayanarak hedef ve öncelikli  ülkelerin 28'inin ticaret müşavirleri ve ataşelikleriyle yapılan görüşmeler  sonucu heyetleri gerçekleştireceğimiz ülkeleri belirledik. İlk etapta sanal  ticaret heyetlerimize mayıs ayının hemen başından itibaren Kenya, Özbekistan,  Güney Kore ve Hindistan'la başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"EN STRATEJİK SEKTÖRLER GIDA VE MEDİKAL"

TİM Başkanı Gülle, salgının başladığı günden bu yana tarımın,  sektörlerinin, küresel salgının ortaya çıkardığı talep şoklarından en az  etkilenen sektörler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sektörlerden bazıları nisan ayı ihracatlarını artırmayı da  başardı. Bu süreç özellikle gıda ve medikal ürünlerin ne kadar stratejik  sektörler olduğunu bizlere tekrar hatırlatması bakımından mühim. Ülkemiz, tedarik  zincirinde ne kadar kritik bir konumda olduğunu ve bu sektörlerde kendine  yetmekle kalmayıp birçok dünya ülkesine tıbbi malzeme yardımı yapabilecek güçte  olduğunu göstermiştir. Salgın sonrası dönemde Türkiye, salgının zirve yaptığı  bugünlerde ülkelere uzattığı yardım elinin ve tedarik anlamında sağladığı güvenin  meyvelerini toplayacaktır."

"MASKE ÜRETİMİNDE AYLIK 1,5 MİLYAR HEDEFİNE YAKLAŞILDI"

İsmail Gülle, başta sağlık çalışanları olmak üzere Türkiye'nin virüsle  mücadelesine katkı sağlamak adına "Biz bize yeteriz" diyerek ihracatın  vazgeçilmez gücü fabrikaları seferber ettiklerini belirtti.

Gülle, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke sathındaki bütün ihracatçı birliklerimizle giriştiğimiz üretim  seferberliğinde günde 1 milyon maske üretimini ne mutlu bizlere ki mevcut  çalışmalarımızı genişleterek bugün 15 milyonun üzerinde bir kapasiteye  ulaştırmayı başardık. Ancak bunu da yeterli görmüyoruz, imalatçı  ihracatçılarımızın engin tecrübesi ve üretim kabiliyetleriyle ülkemiz için her  zaman daha iyisine odaklanıyoruz. Üretim kapasitemizi artık günde 50 milyon,  aylık bazda 1,5 milyar seviyelerine çekebilme hedefimize yakınız. Elbette  çalışmalarımız ulusal düzeyle sınırlı değil. Türkiye'nin tüm hijyen ürünler ve  maske üretiminde küresel ölçekte önemli bir üretici ve tedarikçi olduğunu  göstermek adına, Türkiye Tanıtım Grubu olarak yurt dışındaki büyük alıcı  grupların CEO'larına, iş birliği içerisinde bulunduğumuz ülkelerin resmi  kurumlarına, kanaat önderlerine ve basın mensuplarına Türk hijyen kiti  gönderiyoruz." 

"NİSANDA 919 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI"

Nisan ayı ihracatına ilişkin detaylara de değinen Gülle, "Türkiye  ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu  perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her  noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu  olarak, nisan ayında ihracat ailemize 919 firmamızın katıldığını bildirmekten  memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız nisan ayında 44,4  milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, nisan ayı  içerisinde toplam 29 bin 761 firmamız ihracat gerçekleştirdi." ifadelerini  kullandı.

53 ÜLKEYE İHRACAT 163 MİLYON DOLAR ARTTI

TİM'den yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, Türkiye, küresel  ticaretteki olumsuz tabloya rağmen nisan ayında 53 ülkeye ihracatını 163 milyon  dolar artırmayı başardı. 53 ülkenin 46'sında artış yüzde 10'un, 32'sinde ise  yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçen yılın nisan ayına  göre 41,1 milyon dolar ihracat artışıyla Güney Kore, 18 milyon dolar ihracat  artışıyla Türkmenistan ve 14,8 milyon dolar ihracat artışıyla Hong Kong dikkati  çekti. 

LİDER KİMYEVİ MADDELER OLDU

Nisan ayının lideri, 1 milyar 285 milyon dolarlık ihracat ile kimyevi  maddeler sektörü oldu. Bunu, 903 milyon 166 bin dolar ihracat ile çelik ve 620  milyon 608 bin dolar ile elektrik elektronik sektörleri takip etti.

Geçen yılın aynı ayına göre kimyevi maddeler sektöründe yüzde 27,3,  çelik sektöründe yüzde 26,9, elektrik elektronik sektöründe yüzde 33,8 düşüş  gerçekleşti.

Nisan ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 46,5  artışla 198 milyon dolar ihracata ulaşan fındık ve mamulleri, yüzde 15,2 artışla  144 milyon dolara ulaşan meyve sebze mamulleri ve yüzde 5,1 artışla 119 milyon  dolar ihracat gerçekleştiren yaş meyve ve sebze sektörleri oldu. 

AB'NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 41,6'YA GERİLEDİ

Nisan ayında ihracatçılar, Türkiye'nin bayrağını 205 ülke ve bölgede  dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 862  milyon dolar ile Almanya, 606 milyon dolar ile ABD ve 564 milyon dolar ile Irak  oldu.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 45,7 olurken, ilk 20 ülkede bu  pay yüzde 65,5'e yükseldi.  Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Irak'ın da yer  aldığı 12 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan  AB'nin ihracattaki payı 3,7 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,6 seviyesine  düştü.

KIRIKKALE'DE DİKKATİ ÇEKEN İHRACAT ARTIŞI

İllerin ihracatına bakıldığında, nisan ayında 17 il ihracatını  artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 3 milyar 662 milyon  dolarla İstanbul, 583,4 milyon dolarla İzmir ve 551,9 milyon Ankara oldu.

En dikkati çekici artışlar ise yüzde 76 artışla 1,3 milyon dolar  ihracata imza atan Kırıkkale, yüzde 61 artışla 11,6 milyon dolara ulaşan  Kastamonu ve yüzde 38 artışla 2,3 milyon dolar ihracat yapan Erzincan'da yaşandı.

Zonguldak'ta hazır giyim sektörü ihracatını 77 kat artırırken,  Düzce'de fındık sektörü ihracatını 32 katına çıkarttı. Kastamonu'da demir  demir-dışı metaller sektörünün ihracatını 23 katına, Mardin'de ise makine  sektörünün ihracatını 15 katına çıkardığı görüldü.  

168 ÜLKEYE 3 MİLYAR TL İLE İHRACAT YAPILDI

Ay boyunca 168 ülkeye ihracatta 3 milyar TL tutarında ihracat  gerçekleştirildi. 4 bin 152 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih  etti.

Miktar bazında ihracat ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde  12,5 düşüşle 11 milyon ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında avro dolar paritesinin etkisi ise negatif yönlü 149,4  milyon dolar oldu. 




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