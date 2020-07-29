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İhracatçı kayıplarını telafi etmeye başladı

29.07.2020 11:16

Son güncelleme : 29.07.2020 11:31
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi boyunca yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladığını belirterek, "İhracatçılarımız seri reflekslerle mart ortasından mayıs sonuna kadarki süreçte ihracatta yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladı. Fakat, elbette bu kaybın tamamen telafisi dünya ticaretindeki koşullara da bağlı, salgının önümüzdeki aylardaki seyri bunu belirleyecek." dedi.



AA

Gülle AA muhabirine, ihracat çevrelerinin gündemi ve gelecek planları  hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarılı bir 2019 yılının ardından ciddi hedeflerle yola çıkılan 2020  yılında Kovid-19 engeliyle karşılaşıldığını anlatan Gülle, "Tüm dünya gibi  böylesine bir olağanüstü durumla karşı karşıya kalacağımızı beklemiyorduk. Herkes  bu virüse karşı hazırlıksız yakalandı. Başta Avrupa’da olmak üzere dünya  genelinde azalan küresel talep ve salgın nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle,  2020 yılının ilk iki ayına rekorla başlamış olsak da ihracatımızda mart ayı  ortalarından sonra tahmin ettiğimiz ölçüde bir düşüşle karşılaştık." ifadelerini  kullandı.

Türkiye'nin ihracatta dünyadaki birçok ülkeden iyi durumda olduğunu  belirten Gülle, şu bilgileri verdi:

"Haziran ayı itibarıyla da ihracatımızda pandemi öncesindeki pozitif  döneme yeniden döneceğimizin de sinyallerini vermiş olduk. Birçok ülkenin  ticaretinde daralma sürse de biz Türk ihracatçıları olarak, pandemi öncesinde  rakamlarımızı yakalamış durumdayız. Haziran ayında önceki aya göre ülkemiz  ihracatında yüzde 35’lik artışa imza attık.

Aynı dönemde dünyanın birçok ülkesi ihracatta düşüşler yaşamaya devam  etti. Öyle ki, haziran ayında Brezilya’nın ihracatı önceki aya göre yüzde 5,3,  İsrail’in ihracatı yüzde 2,8, Çin’in ihracatı yüzde 1,4 azaldı. Bu tablo  ihracatçılarımızın yaşanan arz ve talep şoklarını ne kadar hızlı atlattığını  gözler önüne seriyor."

"FARKLI COĞRAFYALARDAN BİRÇOK ÜLKEYLE SANAL TİCARET HEYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Gülle, Dolar/TL kurunun yıla 6 seviyelerinde başladığını hatırlatarak,  doların nisandan bu yana ise pandemi sürecinin de etkisiyle 6,7-6,9 aralığında  seyrettiğini söyledi.

Yeni Ekonomi Programı’nda hedefin 6 TL seviyesi olduğunu anımsatan Gülle, yaşanan olağanüstü süreç nedeniyle bir miktar sapmayı normal  karşıladıklarını söyledi.

Gülle, Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk çeyrekte yüzde 4,5 ile güzel bir büyüme oranı yakaladık, ikinci  çeyrekte düşüş olsa dahi üç ve dördüncü çeyreklerde toparlanmaya geçeceğimizi  düşünüyoruz. Enflasyon ve faiz cephesinde ise ekonomimiz stabil seyrediyor, yıl  sonunda YEP’deki hedefler dahilinde enflasyon ve faiz oranları bekliyoruz.

Bu süreçte, ihracatımız adına tanıtım ve dijitalleşme hamleleriyle  güçlü bir adım attık. TİM olarak, yapmış olduğumuz tanıtım ve sanal çalışmaların  son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Pandemi süreci, bizleri yeni nesil  ticaret diplomasisi faaliyetlerimizden alıkoyamadı. Yeni nesil ticaret  heyetlerimizi, Ticaret Bakanlığı'mızın koordinasyonunda, Kenya, Özbekistan,  Hindistan, Nijerya ve Pakistan ile sanal ortamda gerçekleştirdik. Farklı  coğrafyalardan birçok ülkeyle sanal ticaret heyetlerimize devam edeceğiz."

"TANITIM ADIMLARIMIZ 2023 HEDEFLERİMİZİN GERÇEKLEŞMESİNE GÜÇ KATACAKTIR"

İsmail Gülle, TİM olarak Kovid-19 süreci ve sonrasında ticaretin  yönünü çizmek hedefiyle Çin, Hollanda, ABD ve AB Büyükelçileriyle online ortamda  gerçekleştirdikleri TİM Export Talks buluşmaları ile Kovid-19 sonrası bu  pazarlarda ihracatçılar için hangi fırsatların olduğunu değerlendirdiklerini  söyledi.

Büyükelçilerin tespit ve önerileriyle Kovid-19 sürecinde daralan  uluslararası ticaretin etkilerini ve ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek  başlıkları ihracatçılara sunduklarını anlatan Gülle, "Pandemi sürecinde yapmış  olduğumuz bu çalışmalar, salgın bittikten sonra meyvelerine daha fazla  verecektir. Tanıtım ve dijitalleşme adımlarımız 2023 hedeflerimizin  gerçekleşmesine ve hatta aşmasına güç katacaktır." değerlendirmesini  yaptı.

"66 ÜLKEYE SOLUNUM CİHAZI İHRAÇ ETTİK"

Gülle, pandemi sürecinde hem ülke olarak hem de TİM olarak, çok iyi  bir mücadele sergilediklerini ifade ederek, Türkiye'nin, salgın süreci boyunca  pek çok ülkeye yaptığı tıbbi malzeme, maske ve dezenfektan yardımlarıyla bu  coğrafyalardaki yumuşak gücünü ve tedarik mekanizmasının sağlamlığını doğrudan  sahada ve salgın sürecinin ortasında tüm dünyaya tekrar hatırlattığını anlattı.

Türkiye'nin pandemide sergilediği "yumuşak güç" uygulamasının,  gelecekte ihracatta olumlu yansımalar getirebileceğini ifade eden Gülle, şöyle  konuştu:

"TİM olarak biz de ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak,  üretim seferberliği ortaya koyup günlük 50 binden fazla maske üretimi  gerçekleştiriyoruz. Ocak-Haziran 2020 tarihleri arasında; dezenfektan, solunum  cihazı, maskenin yer aldığı tıbbi ihraç ürünlerinde geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 190’lık artışla 385 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu  ihracatın neredeyse yarısını maske ihracatı oluşturuyor. Haziran ayında 125  ülkeye maske ve önlük, 66 ülkeye solunum cihazı ihraç ettik. Artık  pazarlarımızdaki alıcılar Türk ürünlerine daha da çok güveniyorlar. Bizler de bu  güveni boşa çıkarmamak adına gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERDEN POZİTİF AYRIŞACAK"

Gülle, Türk ihracatçılarının proaktif üretim yapısı sayesinde  kayıplarını telafi etmeyi başardığını ifade ederek, "İhracatçılarımız seri  reflekslerle mart ortasından mayıs sonuna kadarki süreçte ihracatta yaşadığı  kayıpları telafi etmeye başladı. Fakat, elbette bu kaybın tamamen telafisi dünya  ticaretindeki koşullara da bağlı, salgının önümüzdeki aylardaki seyri bunu  belirleyecek." dedi.

Pandemi sürecinin tüm dünya adına oldukça öğretici olduğunu anlatan  Gülle, pek çok ülkenin tedarikte sadece "fiyat" odaklılığı sonucunda boş raflarla  baş başa kaldığını kaydetti.

Türkiye'nin, "Güvenilir Tedarikçi Liman" konumuyla bu süreçte tüm  dünyaya esnek üretim kabiliyetlerini bir kez daha sergilediğini aktaran Gülle,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye markası değerlendikçe, bu süreçten her sektör kazanacak.  Pandemi döneminde, tek bölge odaklı tedarik merkezi zihniyetinin sonunun  geldiğini gördük. Yeni dönemde artık bölgesel merkezleri olan çoklu bir tedarik  merkezi sistemine geçileceğini görüyoruz. Türkiye bu bağlamda gerek stratejik  konumu gerek üretim tecrübesi ve gerekse ürün kalitesiyle yeni normalde, diğer  ülkelerden pozitif ayrışacak."




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