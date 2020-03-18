İhracatçılar için ülkelerdeki virüs tedbirlerini gösteren aplikasyon hazırlandı













AA

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının dünyayı etkisi altına aldığını ve tedbir amaçlı olarak ihracat yapılan ülkelerle sınırların kapandığını anımsattı. Bu doğrultuda kendilerinin anlık olarak sınır kapılarını gösteren bir aplikasyon hazırladıklarını dile getiren Bahar, farklı ülkelerin gümrük kapılarında alınan önlemlerin, salgına dair güncel bilgilerin, salgının yük ve yolcu taşımacılığına yönelik etkilerinin uygulamada yer aldığını bildirdi.Üyelerin uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz indirebileceklerini aktaran Bahar, "BAİB üyeleri aplikasyona girdiği zaman hangi ülkede, neler yaşanıyor, ne tür tedbirler alınmış ve durum hangi aşamaya gelmiş online olarak görebilecek. Üyelerimiz gelişmeleri anlık olarak bu aplikasyondan takip edebilecekler." dedi.Bahar, Türkiye'nin hangi ülkelerle giriş çıkışlarının kapandığı, sınır geçişine izin verilen ülkelerde ne tür tedbirlerin alındığı, hangi ülkelerden gelen yabancı sürücülerin ülkeye girişine belli bir süre izin verilmediği gibi bilgilerin bulunduğunu söyledi.Bilgilerin harita üzerinden aktarıldığını dile getiren Bahar, gelişmeler üzerinden de sürekli güncelleme yapıldığını kaydetti.