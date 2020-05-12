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İhracatçılar ilave gümrük vergisinden memnun

12.05.2020 12:52

Son güncelleme : 12.05.2020 12:52
Çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül`e kadar yüzde 30`a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak olması ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı. Ortak görüş, bu kararın daha fazla yerli üretimin önünü açacağı yönünde birleşti.



AA

Daha önce açıklandığı üzere, aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30  Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB),  Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), Diş Malzemeleri Sanayici ve İş  Adamları Derneği (DİŞSİAD) ve Armatür Derneği yaptığı yazılı açıklama ile konuya  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlave gümrük vergisini olumlu karşılayan  yerli üretim yapan  sanayiciler ve ihracatçılar, karardan memnun olduklarını bildirdi.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin  üretebildiği ürünlerin ayrıca ithal edilmesinin gümrük vergisi ile  kısıtlanmasının sanayi ve ihracatçı açısından doğru bir adım olduğunu belirterek,  şunları kaydetti:

"Bazı ham maddelere ek gümrük vergisi gelmişti, çeşitli ürün  gruplarına da gelmiş olması yerinde bir karar oldu. Ocak ve pişirme cihazları, su  filtreleri, turbo kompresörleri, metalden eşyalar, bakır örme halatlar, bakır  teller, el aletleri, endüstriyel kilitler ve beyaz eşya özelinde halihazırda  yerli üretim yapıp dünyanın dört bir yanına ihraç eden sanayimiz ve sektörlerimiz  var. Bu karar, ihracatçımızın iç pazarda da güçlenmesine vesile olacaktır. İDDMİB  olarak doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz."

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, alınan kararı yerli üreticinin  fırsata çevirmesi gerektiğini aktardı.

Bugüne kadar ithal edilen ürünlerin bundan böyle yerli üretilebilmesi  için bir fırsat doğduğunu belirten Tecdelioğlu, şu bilgileri verdi:

"Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Şu an tüketimle ilgili azalan  talepleri ürün çeşitliliğimizle artırmalıyız. Bize düşen görev daha fazla yerli  üretim. Hırdavat sektörü özelinde bununla ilgili bir süredir çalışmalar  yapıyorduk. Neleri, neden ithal ediyoruz? Bu konuyu ciddi manada masaya  yatırmamız gerekiyor. Bunlar üzerinde yerli üretilebileceklerinin miktarını  çıkarıp yerli üretimde atağa kalkmamız lazım."

"KARAR, YERLİ ÜRETİMİ VE İHRACATI HEDEF BELİRLEMİŞ SEKTÖRLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT NİTELİĞİNDE"

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, kararın yerli üretimi ve ihracatı hedef  belirlemiş sektörler için büyük bir fırsat niteliğinde olduğunu belirterek, "İki  yıl sonrasında 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefleyen, yüzde 40 yerlilik  oranını da aynı şekilde odak noktasına koyan sektörümüzün bu fırsatı çok iyi  değerlendireceğini düşünüyorum. Çin, virüs sonrasında dünyanın tek tedarikçisi  olmayacak. Şimdi ve bundan sonrası için dünya pazarlarında daha fazla 'Made in  Türkiye' dönemi başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise katma değeri yüksek ihracata  atıfta bulunarak, şunları aktardı:

"Bazı ürün grupları için ilave gümrük vergisinin getirilmesi yerli  üreticimiz açısından olumlu bir gelişme oldu. Daha fazla yerli üretim, daha fazla  ihracat için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlave vergi getirilen  ürünler ülkemizde dünya standartlarında üretilip dünya pazarlarına ihraç  ediliyor.

Şimdi katma değeri yüksek ihracat zamanı. Bu karar, Ar-Ge'ye yatırım  yapan ve odak noktasında yerli üretim ve ihracat olan sanayicimiz için kritik  öneme sahip. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz."




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