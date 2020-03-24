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İhracatçılara destek paketi devreye alındı

24.03.2020 11:44

Son güncelleme : 24.03.2020 11:53
Türk Eximbank, virüs salgını sürecinden ihracatçıların en az etkilenmesi için destek paketi devreye aldı.



Türk Eximbank ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde tüm dünyayı saran virüs salgını nedeniyle siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçılarımızın üretimlerinin durmaması ve istihdam kaybı yaşamamaları için kredi ve sigorta desteklerine hız kesmeden devam edecek ve aldığı tedbirlerle ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

KREDİ GERİ ÖDEME VADELERİ UZATILDI

İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.

TAAHHÜT KAPATMAYA İLAVE 1 YIL

Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır.

REESKONT KREDİLERİNDE 2 YIL VADE İMKANI

Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.

SİGORTA LİMİTLERİNDE ALICIYA TANINAN VADELER ÜCRETSİZ UZATILDI

Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney yaptığı açıklamada “Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi doğrultusunda ihracatçılarımızın azalan siparişlerden etkilenmemeleri, üretimlerine devam etmeleri ve istihdam kaybı yaşamamaları için destek programımızı devreye aldık.” ifadelerine ek olarak üretime devam eden ihracatçıların siparişlerin azalmasından dolayı birikecek stoklarına ilişkin de finansal çözüm üzerinde çalıştıkları müjdesini verdi.




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