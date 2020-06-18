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Ikea yardımı iade ediyor

18.06.2020 07:43

Son güncelleme : 18.06.2020 07:43
İsveç merkezli uluslararası mobilya devi Ikea faaliyet gösterdiği 9 ülkede corona virüsün olumsuz etkilerini hafifletmek için kendisine verilen devlet yardımlarını iade etmeye hazırlanıyor. Ikea’nın iade nedeni işlerin beklendiğinden iyi gitmesi.



Ikea’yı kontrol eden Ingka Group perakende operasyonları sorumlusu Türk yönetici Tolga Öncü, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak ABD, Belçika, Hırvatistan, Çekya, İrlanda, Portekiz, Romanya, Sırbistan ve İspanya hükümetleriyle görüştüklerini söyledi.

Öncü salgının başlarında satışların yüzde 70 - 80 düşmesini beklediklerini ancak şu an 23 mağaza dışında kapalı satış merkezleri olmadığını ve ertelenen alımlarla işlerin çok iyi gittiğini belirtti.





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