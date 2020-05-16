Halk Bankası, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 1,2 milyar lira nominal değerli paylarının TVF`ye satışının pay başına 5,72 liradan, VakıfBank 1,4 milyar lira nominal değerli paylarının, pay başına 4,98 liradan gerçekleştirileceğini bildirdi.
İki bankadan KAP`a `ihraç belgesi` duyurusu
16.05.2020 10:16
Son güncelleme : 16.05.2020 10:16
AA
Halk Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) "ihraç belgesi" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin 1 milyar 250 milyon TL
olan çıkarılmış sermayesinin 2 milyar 473 milyon 776 bin 223,776 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1 milyar 223 milyar 776 bin 223,776 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/05/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 5,72 TL fiyattan gerçekleştirilecektir."
VAKIFBANK
VakıfBank, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 1,4 milyar lira
nominal değerli paylarının Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışının pay başına 4,98 liradan gerçekleştirileceğini bildirdi.
VakıfBank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "ihraç belgesi" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'nun 2 milyar 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 3 milyar 905 milyon 622 bin 489,96 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1 milyar 405 milyon 622 bin 489,96 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/05/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 4,98 TL fiyattan gerçekleştirilecektir."
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