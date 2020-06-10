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İki otomotiv devi iş birliği anlaşmaları imzaladı

10.06.2020 14:20

Son güncelleme : 10.06.2020 14:37
Ford ve Volkswagen elektrikli ve ticari araçlar ile sürücüsüz araçlarda iş birliği yapacaklar.



FOREKS

Ford Motor ve Volkswagen AG, elektrikli araçlara, ticari araçlara ve sürücüsüz araçlara yönelik projeler üzerinde iş birliği anlaşmaları imzaladılar.

Varılan anlaşmaya göre Ford Motor, Volkswagen'in modüler elektrikli  sürüş araç setini kullanarak 2023'ten başlayarak Avrupa için yeni  elektrikli araçlar üretecek.

Volkswagen de Ford tarafından mühendisliği yapılan bir city van  ve 1 tonluk kargo van üretimi gerçekleştirecek. Ford Ranger platformu  kullanılarak bir pikap üretimi de 2022'de başlayacak.




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