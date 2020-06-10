İki otomotiv devi iş birliği anlaşmaları imzaladı













FOREKS

Ford Motor ve Volkswagen AG, elektrikli araçlara, ticari araçlara ve sürücüsüz araçlara yönelik projeler üzerinde iş birliği anlaşmaları imzaladılar.Varılan anlaşmaya göre Ford Motor, Volkswagen'in modüler elektrikli sürüş araç setini kullanarak 2023'ten başlayarak Avrupa için yeni elektrikli araçlar üretecek.Volkswagen de Ford tarafından mühendisliği yapılan bir city van ve 1 tonluk kargo van üretimi gerçekleştirecek. Ford Ranger platformu kullanılarak bir pikap üretimi de 2022'de başlayacak.