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İki ünlü marka satılıyor! Resmi Gazete`de yayımlandı

06.08.2020 07:10

Son güncelleme : 06.08.2020 07:10
TMSF`nin Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü`nü satışı ilanı Resmi Gazete`de yayımlandı.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun(TMSF), Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkarma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ ve Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan Bütünlük 353 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılacak.

Bütünlük, Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

İhale 06.10.2020 tarihinde, saat 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans salonunda yapılacak.





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Tam 3.129 3.190 119,00  
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