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IMF Başkanı Georgieva`dan gelir eşitsizliği uyarısı

11.06.2020 17:37

Son güncelleme : 11.06.2020 17:48
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabileceğini belirterek, "Yeni tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor" ifadesini kullandı.



AA

Georgieva, küresel ekonomi ve kapsayıcı ekonomik toparlanmaya ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı. Kovid-19 krizinin en savunmasız kesimleri daha çok etkilediğini  belirten Georgieva, "Bu felaket, gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden  olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, krizin eğitimden yoksulluğun azaltılmasına kadar kalkınma  alanında elde edilen kazançları tehlikeye atabileceğine işaret ederek, "Yeni  tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa  düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm  kazanımları silebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

MALİ EYLEMLERİN TUTARI 10 TRİLYON DOLAR

Politika yapıcıların daha kapsayıcı bir ekonomik toparlanmayı teşvik  etmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Georgieva,  düşük gelirli hanehalklarının virüs kaynaklı daha büyük sağlık riskleriyle karşı  karşıya olduğunu aktardı.

Georgieva, bu kesimin işsizliğin yükünü taşıdığını belirterek, uzaktan  eğitimden yararlanma olasılıklarının da daha az olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde hükümetlerin olağanüstü politika önlemleri aldığını  anımsatan Georgieva, "Küresel olarak bu zamana kadar uygulanan mali eylemlerin  tutarı 10 trilyon dolar. Ancak krizin ciddiyeti göz önüne alındığında önemli  ilave çabalar gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, eşitsizliklerdeki kalıcı artışların önüne geçilmesi için  fırsatlara erişimin her zamankinden kritik olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda 3 önceliğe değinen Georgieva, mali teşviklerin akıllıca  kullanılması, yeni neslin eğitimle güçlendirilmesi ve finansal teknolojilerin  gücünden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.




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