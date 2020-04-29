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IMF Başkanı`ndan yeşil toparlanma çağrısı

29.04.2020 18:13

Son güncelleme : 29.04.2020 18:13
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı hükümetlerin uyguladığı mali tedbirlerin iklim değişikliğiyle mücadele için uyumlu hale getirilmesi ve "yeşil toparlanmanın" teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.



AA

Georgieva, telekonferans yöntemiyle gerçekleşen "Petersberg İklim Diyaloğu" toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 krizinin yanı sıra iklim değişikliği krizinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Her iki krizle de mücadeleye yardımcı olabilecek büyük bir mali teşvik  uygulamak üzere olduklarını aktaran Georgieva, "Büyük Buhran" döneminden bu yana  görülen bu en kötü ekonomik gerilemede, dünya genelinde hükümetlerin insanların  hayatını kurtarmak için olağanüstü politika önlemleri aldığını kaydetti.

DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞ İÇİN YILLIK 2,3 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM GEREKSİNİMİ

Kristalina Georgieva, "Krizin ciddiyeti dikkate alındığında, özellikle  toparlanma aşamasında önemli ilave çabalara ihtiyaç duyulacaktır. Eğer bu  toparlanma sürdürülebilir olacaksa, dünyamız daha dirençli olacaksa, 'yeşil  toparlanmayı' teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

IMF Mali İşler Birimi çalışanlarının geçen hafta "toparlanmayı  yeşillendirmek" konulu bir rehber yayımladığına dikkati çeken Georgieva, bu  kapsamda ilk olarak kamu desteğinin akıllıca kullanılması gerektiğini vurguladı.

Georgieva, hükümetlerin karbon salınımı yoğun olan şirketlere destek  sağladığında karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünü zorunlu tutmaları  gerektiğini kaydetti.

Hükümetlerin yeşil teknoloji, temiz taşımacılık, sürdürülebilir tarım  ve iklim değişikliğine yönelik yatırımlara öncelik vermesi gerektiğini belirten  Georgieva, "IMF, sadece enerji sektöründe, düşük karbonlu ekonomiye geçişin 10  yıl boyunca yıllık 2,3 trilyon dolarlık yatırım gerektireceğini tahmin ediyor."  dedi.

YÜKSEK KARBON FİYATLANDIRMASI İHTİYACI

IMF Başkanı Georgieva, yeşil finansın desteklenmesi gerektiğine işaret  ederek, son 50 yılda iklimle ilgili felaketlerin hisse senedi piyasalarında  ılımlı bir etki gösterdiğini, birçok yatırımcının yeni iklim gerçeğiyle karşı  karşıya gelmediğini ve iklim riskinde daha iyi fiyatlandırma yollarının bulunması  gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğine yönelik yatırımlarla daha temiz yakıtlara geçişi  teşvik etmek ve enerji verimliliğini hızlandırmak için daha yüksek karbon  fiyatlandırmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Georgieva, mevcut karbon  fiyatlarının küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için gerekli seviyelerin  çok altında olduğunu bildirdi.

Georgieva, "Kırılgan ekonomiye sahip ülkelerin salgınla mücadelede  desteğe ihtiyaç duyduğu gibi gelişmekte olan dünyanın da karbon emisyonlarını  azaltmada ve en önemlisi iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlama konusunda  desteğe ihtiyacı olacaktır." dedi.




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