Uluslararası Para Fonu`ndan yapılan açıklamada, "En kötü senaryoda bazı bankacılık sistemlerinin yardıma ihtiyaçları olabilir" denildi.
IMF: Bazı bankaların yardıma ihtiyacı olabilir
01.04.2020 08:55
Son güncelleme : 01.04.2020 08:55
IMF, corona virüs salgınının yol açtığı bozulmanın uzun süre devam etmesinden ağır şekilde etkileyeceği bazı ülkelerin bankacılık sistemlerinin yeniden sermayelendirilmeleri veya yeniden yapılandırılmalarının gerekebileceğini bildirdi.
IMF'nin para
ve sermaye piyasaları departmanı müdürü Tobias Adrian, temel senaryonun 2009 benzeri büyüme patikasının tekrar edilmesi ve bankaların negatif etkiye dayanabilmesi yönünde olduğunu belirtti, ancak şartların kötüleşebileceği uyarısında da bulundu.
Adrian, "Beklentilerin ötesinde ağır şekilde negatif bir senaryoda, politika yapıcıların bazı bankacılık sistemlerinde yeniden sermayelendirilmeleri veya yeniden yapılandırma yönünde daha fazla adım atmaları gerekebilir" diye konuştu.
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