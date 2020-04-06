Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva "Bu kriz önceki krizler gibi değil" dedi.
IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil
06.04.2020 09:50
Son güncelleme : 06.04.2020 09:50
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, corona virüs salgınının global ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki global finansal krizden daha kötü olma yolundaki bir resesyonun içine çektiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Georgieva, gelişmiş ekonomileri corona virüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarını hızlandırmalarını istedi.
Georgieva, "Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir resesyondayız. Bu resesyon 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda" diye konuştu.
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|Euro
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