IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Koronavirüsün global büyümeye etkisi konusunda kesin rakamlar ortaya koymak için çok erken." dedi.
IMF`ten koronavirüs açıklaması
21.02.2020 07:55
Son güncelleme : 21.02.2020 07:55
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının Çin'e ve global ekonomiye 2020 yılındaki etkisine yönelik kesin projeksiyonlar ortaya koymak için çok erken olduğunu söyledi.
IMF'in bir taraftan koronavirüsün global ekonomiye etkisine bakarken, diğer taraftan hala Çin'in büyümesine yönelik projeksiyonlarını gözden geçirmekte olduğunu belirten Georgieva, "Hala etkisinin V şeklinde olmasını umuyoruz. Ancak U şeklinde bir etkiye dönülmesi ve toparlanmanın beklenenden biraz daha uzun sürmesi gibi farklı senaryoları da dışlamıyoruz" diye konuştu.
Georgieva, Ekim 2021'de IMF-Dünya Bankası güz dönemi toplantılarına ev sahipliği yapacak olan Fas'ta yaptığı açıklamada, Arjantin'in borcunun sürdürülemez olduğunu da tekrarladı ve IMF'in nasıl yardım edebileceğini konuşmak için 2 gün içinde Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman ile görüşeceğini de ifade etti.
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