GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiliz bankaları kar payı ödemelerini askıya aldı

01.04.2020 13:06

Son güncelleme : 01.04.2020 13:06
İngiliz bankalarının corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temettü ödemelerini askıya alması sonucu bankaların hisseleri güne düşüşle başladı.



AA

Lloyds, RBS, Barclays, HSBC, Santander ve Standard Chartered gibi önde gelen İngiliz bankaları, 2019 yılına ilişkin kar payı ödemelerini askıya aldıklarını, hisse geri alımlarının da yapılmayacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Barclays hissesi yüzde 5,1, HSBC  Holdings hissesi yüzde 7,5, Lloyds Banking Group hissesi yüzde 4,5 ve Royal Bank  of Scotland Group hissesi 6,5 düşüşle seyrediyor.

İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) bağlı İhtiyati Denetim Otoritesi de (PRA) bankaların kar payı ödemelerini iptal etmesinin olumlu karşılandığını açıkladı.

Bankaların nakit rezervlerini korumak için askıya aldıkları toplam kar payı ödemesinin 8 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

BoE Başkan Yardımcısı Sam Woods, İngiliz bankalarına mektup göndererek, bankaların kar payı ödemelerini askıya almasını istemişti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:5089.609
Değişim :  -0,04% |  -35,21
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
89.721 En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 2,09 1.373.320 % 10,00  
BMELK 1,21 22.804 % 10,00  
DARDL 4,62 122.818 % 10,00  
SANEL 4,08 24 % 9,97  
DOKTA 16,79 3.983.368 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2011 8,2423 % 0,16  
Frank 6,8530 6,8942 % -0,02  
Riyal 1,7617 1,7705 % 0,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.595 1.596 17,83  
Altın Gr. 341 341 5,22  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,05 14,09 0,09  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,03  
B. Petrol 25,06 25,06 -1,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru