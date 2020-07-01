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İngiliz hükümetinden Huawei konusunda U dönüşü sinyali

01.07.2020 13:05

Son güncelleme : 01.07.2020 13:05
İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, ABD’nin Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının şirketin İngiltere’nin 5G altyapısında yer almasını etkileyebileceğini söyledi.



AA

Dowden, İngiliz parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Huawei'nin 5G ihalesine katılmasına ilişkin bir soru karşısında  Dowden, “5G’yi hedef alan yaptırımların kapsamlı olması nedeniyle, bu durumun  Huawei’nin 5G ağında hizmet sağlayıcı olarak varlığını sürdürmesi üzerinde etkili  olması olasılığı var.” ifadelerini kullandı.

İngiltere başbakanlığı, mayıs ayında ülkenin Ulusal Siber Güvenlik  Merkezi’nden (NCSC) ABD’nin Huawei’ye uyguladığı yaptırımların şirketin  faaliyetlerine olası etkisini araştırmasını talep etmişti.

Ocak ayında, Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı  olarak yer almasına karar veren İngiliz hükümeti, Çinli teknoloji şirketinin,  "yüksek riskli hizmet sağlayıcı" olarak nitelendirilmesine karşın ülkenin 5G  altyapısında asli olmayan kısımlarda hizmet vermesine izin verileceğini  duyurmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki  ABD'li heyet, ocak ayının başında İngiliz yetkililerle görüşmüştü. Görüşmede, ABD  tarafınca İngiltere'nin 5G ağında Huawei teknolojileri kullanmasının "çılgınlık"  olacağı belirtilmişti.

İngiliz yayın kurumu BBC, 14 Ocak'taki haberinde, ABD'li yetkililerin  bazı teknik bilgileri içeren bir dosyayı İngiliz yetkililere sunduğunu  bildirmişti.

ABD, daha önce de "İngiltere'nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden  hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden  değerlendirilmesine neden olabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.

MI5 Başkanı Andrew Parker ise İngiliz Financial Times gazetesine  yaptığı açıklamada, Britanya'nın Huawei teknolojisini kullanmasının ABD ile  istihbarat paylaşımı ilişkisini olumsuz yönde etkilemesi için bir neden  bulunmadığını belirtmişti.




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