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İngiliz posta servisi 2 bin kişiyi işten çıkaracak

25.06.2020 13:18

Son güncelleme : 25.06.2020 13:18
İngiliz posta servisi Royal Mail, 2 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.



AA

Royal Mail’den yapılan açıklamada, şirketin yönetim pozisyonlarında  çalışan 2 bin kişinin koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle işten  çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada şirketin salgın nedeniyle değişen koşullara hızlı bir  şekilde ayak uyduramadığına vurgu yapıldı.

Royal Mail halihazırda ülkede 9 bin 700’ü yönetim pozisyonlarında  olmak üzere, 161 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ülkede son verilere göre 9 milyon  kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Uzmanlar ekonominin canlanmaya başlaması ile beklenen ekonomik  aktivitenin görülmemesi durumunda çok sayıda kişinin işini kaybedebileceği  kanaatinde.

Mayıs ayı öncü verilerine göre ülkede 600 bin kişinin salgın nedeniyle  işini kaybettiği açıklanmıştı.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından  hazırlanan bir raporda da ülkede salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle  6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.




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