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İngiltere faiz oranını değiştirmedi

06.08.2020 09:15

Son güncelleme : 06.08.2020 09:25
İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi.



İngiltere Merkez Bankası (BoE) Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,10 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BoE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, Varlık Alım Programı'nı da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 745 milyar sterlin olarak bıraktı. BoE, faizleri ve varlık alım programını değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı.

BoE, bu yıl ekonominin yüzde 9,5 daraldıktan sonra, gelecek yıl yüzde 9,0, 2022 yılında ise yüzde 3,5 büyümesini bekliyor. Mayıs ayı senaryosunda beklentiler sırasıyla -%14,0, %15,0 ve %3,0 şeklinde açıklanmıştı.

Banka, ikinci çeyrekte ekonomik daralmanın yüzde 21 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Banka tüketici fiyat beklentisini bu yıl için yüzde 0,60'tan yüzde 0,25'e çekerken, gelecek yıl için yüzde 0,50'den yüzde 1,75'e çekti. 2022 yılı hedefini, genel hedefi olan yüzde 2,0 olarak korudu.

Bankanın işsizlik oranı tahminleri önümüzdeki 3 yıl için sırasıyla %7,5, %6,0 ve %4,5 şeklinde oluştu.

Bilgi Notları:

- BoE en son Mart ayında faiz oranını 15 baz puan indirdi.

- BoE son 4 toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

- Ülkede en son yıllık tüketici fiyatları %0,6, çekirdek tüketici fiyatları %0,8 olarak açıklanmıştı.

- BoE'nin enflasyon hedefi %2,0 seviyesinde bulunuyor.

- BoE'nin 2020 yılı toplantı takvimi:

17.09.2020
05.11.2020
17.12.2020




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