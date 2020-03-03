İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İngiliz ekonomisi üzerinde büyük çaplı ancak geçici bir şok etkisi yaratabileceğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı`ndan koronavirüs açıklaması
03.03.2020 15:27
Son güncelleme : 03.03.2020 15:27
AA
İngiliz parlamentosunda vekil ve uzmanlardan oluşan komitenin sorularını yanıtlayan Carney, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bu (koronavirüs) sınırlanma sürecinin çok ötesinde" ifadesini kullanan Carney, virüsün yarattığı olumsuz ekonomik etkilerin 6 ay daha sürebileceğini kaydetti.
Carney, İngiltere Merkez Bankası'nın işletmeleri ve hanehalkını koronavirüsün yarattığı etkilerin azaltılması konusunda desteklemeye hazır olduğunu belirterek, "Aksamalar olacak fakat tahribat olmayacak." ifadesini kullandı.
Koronavirüs salgınının İngiliz ekonomisi üzerinde büyük çaplı ancak geçici bir şok etkisi yaratabileceğini vurgulayan Carney, "Çeşitli senaryoların sonuçlarını değerlendiriyoruz. Bu senaryolar finansman sıkıntısı nedeniyle toplam talepte ve güvende azalmayı da içeriyor." diye konuştu.
Carney, bankanın yönetimini 16 Mart'ta devralacak Andrew Bailey ve Maliye Bakanı Rishi Sunak ile düzenli olarak koronavirüs salgını ve etkilerine ilişkin görüştüklerini bildirdi.
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