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İngiltere`de enflasyon 4 yılın en düşüğünde

17.06.2020 09:25

Son güncelleme : 17.06.2020 10:16
İngiltere`de enflasyon Haziran 2016`dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.



İngiltere'de enflasyon koronavirüs salgınının global ekonomide talebi zayıflatması ve petrol fiyatlarını düşürmesi sonrasında Mayıs ayında Haziran 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

ONS verilerine göre Mayıs ayında yıllık tüketici fiyat enflasyonu Nisan ayındaki yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e yavaşladı. Beklenti ise enflasyonun Mayıs'ta yüzde 0,6 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları Mayıs ayında Nisan ayına göre değişim göstermedi.

Mayıs ayında enerji, gıda, alkol ve tütün hariç çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Beklenti ise çekirdek enflasyonun yüzde 1,3 olacağı yönündeydi. Nisan ayında çekirdek enflasyon yüzde 1,4 olmuştu.





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