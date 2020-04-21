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İngiltere`de işsizlik yükseldi

21.04.2020 15:42

Son güncelleme : 21.04.2020 15:42
İngiltere`de işsizlik şubat ayında yüzde 4`e çıktı.



AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede  işsizliğin şubatta yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldiği bildirildi. İşsizliğe  ilişkin beklenti, yüzde 3,9 seviyesinde olması yönündeydi.

Açıklamada, İngiltere'de işsiz olanların sayısının şubatta 92 bin  azalarak 842 bine gerilediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS İstihdam Piyasası  İstatistikleri Başkanı David Freeman, "Elimizdeki veriler, koronavirüs  önlemlerinin öncesine ait. Görünen o ki o dönemde istihdam piyasası oldukça  güçlüydü." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de corona virüs tedbirlerinin istihdam piyasası üzerindeki  etkilerinin mart ayı ve sonrasındaki verilerde kendini göstermesi  bekleniyor.

 




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