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İngiltere`de konut fiyatlarında 11 yılın en sert düşüşü

02.06.2020 14:06

Son güncelleme : 02.06.2020 14:06
İngiltere`de konut fiyatları, geçen ay yüzde 1,7 azalarak aylık bazda son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti.



AA

Nationwide konut fiyatları endeksi verilerine göre, ülkede konut  fiyatları, mayıs ayında yüzde 1,7 düştü. Ülkede yıllık bazda konut fiyatlarındaki  artış hızı da yüzde 3,7'den yüzde 1,8'e geriledi.

Konut fiyatları, mayısta aylık bazda son 11 yılın en sert düşüşünü  kaydetti.

Maliye Bakanlığı verilerine göre de İngiltere'de konut satışları,  nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, konut sektöründe orta vadeli görünümün belirsizliğini  koruduğunu belirterek, "Koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla  uygulanan tedbirler sonucu sert bir daralma görüyoruz. İnsanların  davranışlarındaki değişimin ve sosyal mesafenin uygulanmasının ev satışlarında  etkisini bir süre daha göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.




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