İngiltere’de nisan ayında otomotiv üretimi yüzde 99,7 azaldı.
İngiltere’de nisanda 197 otomobil üretildi
29.05.2020 15:51
Son güncelleme : 29.05.2020 15:58
AA
İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de otomotiv şirketlerinin corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretim tesislerini kapatmasıyla nisan ayında otomobil üretiminin, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 seviyesinde azaldığı bildirildi.
SMMT açıklamasında, İngiltere’de nisan ayında sadece toplam 197 araç üretildiği, böylece 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük araç üretim verisinin kaydedildiği belirtildi.
İngiltere’de nisan ayı itibarıyla yıllık bazda ise toplam otomobil üretimi yüzde 27,6 azalarak toplam 319 bin 449’a geriledi.
Açıklamada, İngiliz otomotiv şirketlerinin nisan ayında salgınla mücadelede sağlık personelinin kullanması için 700 bin kişisel koruyucu ekipman üretimi yaptığı belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Araç üretiminin nisan ayında tamamen rafa kalmasının ardından, veriler şaşırtıcı değil. Fakat yine de bu veriler endüstrimizin karşılaştığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından önemli.” ifadelerini kullandı.
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