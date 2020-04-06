GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiltere`de tüketici güveni 45 yılın en düşüğünde

06.04.2020 15:35

Son güncelleme : 06.04.2020 17:57
İngiltere`de tüketici güveni 45 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Öte yandan otomobil satışları ise 2008-09 finansal krizindekinden daha hızlı düştü.



İngiltere'de tüketici güveni 45 yıldan daha uzun bir süredeki en büyük düşüşünü yaşadı. Yeni otomobil satışları ise 2008-09 finansal krizindekinden daha hızlı düştü.

Ekonomistler gelecek aylarda İngiltere'de ve diğer pek çok ülkede yüzyılın en büyük ekonomik daralması olacağı konusunda uyarıyorlar. Ekonomistler ayrıca COVID-19 salgınının yavaşlaması için uygulanan sınırlamaların kaldırılmasından sonra ekonomideki toparlanmanın ne kadar güçlü olacağı konusunda emin değiller.

ÖZEL İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ REKOR HIZLA DURGUNLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Bugünkü veri aynı zamanda Birleşik Krallık'taki inşaat sektörünün 2009 yılından beri en sert durgunluğuna işaret ediyor. Ayrıca özel işletmelerin faaliyetleri de rekor bir hızla durgunlaşmaya devam ediyor.

İngiltere'deki tüketici algısıyla ilgili 1974 yılından beri aylık olarak anketler yapan GfK adlı şirketin 16 Mart ve 27 Mart arasında yaptığı ekstra ankete göre veriler 2009 Şubat'ından beri olan en zayıf seviyeyi gösteriyor. Mart ayı için yapılan düzenli anketteki endeksin -9'dan -34'e düşmesi kayıtlardaki en büyük düşüş olarak saptandı.

Capital Economics'in İngiltere ekonomisti Andrew Wishart, "Tecrit sona erdikten sonra tüketicilerin tekrar harcama yapmaya başlamaları biraz zaman alabilir; bunun sonucunda corona virüs resesyonunun tamamen geride bırakılması daha da uzun sürebilir" dedi.

Bugün yayınlanan imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksindeki (PMI) inşaat verileri de aynı sonuca işaret ediyor. Faaliyetlerin durdurulması ve düşük talep daha fazla işletmeyi etkiledikçe, inşaatçılar Nisan ayı ve sonrası için daha keskin bir düşüş öngördüler.

Öte yandan, otomobil tescil verileri ise otomobil satışlarının Mart ayında %44 düştüğünü gösterdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.071
Değişim :  2,81% |  2.518,52
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
92.158 En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3180 8,3597 % 0,97  
Frank 6,9033 6,9449 % 0,61  
Riyal 1,7988 1,8078 % 0,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.656 36,29  
Altın Gr. 359 360 9,07  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,85 14,89 0,48  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,11  
B. Petrol 32,78 32,78 -1,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru