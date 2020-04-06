İngiltere`de tüketici güveni 45 yılın en düşüğünde















İngiltere'de tüketici güveni 45 yıldan daha uzun bir süredeki en büyük düşüşünü yaşadı. Yeni otomobil satışları ise 2008-09 finansal krizindekinden daha hızlı düştü.Ekonomistler gelecek aylarda İngiltere'de ve diğer pek çok ülkede yüzyılın en büyük ekonomik daralması olacağı konusunda uyarıyorlar. Ekonomistler ayrıca COVID-19 salgınının yavaşlaması için uygulanan sınırlamaların kaldırılmasından sonra ekonomideki toparlanmanın ne kadar güçlü olacağı konusunda emin değiller.Bugünkü veri aynı zamanda Birleşik Krallık'taki inşaat sektörünün 2009 yılından beri en sert durgunluğuna işaret ediyor. Ayrıca özel işletmelerin faaliyetleri de rekor bir hızla durgunlaşmaya devam ediyor.İngiltere'deki tüketici algısıyla ilgili 1974 yılından beri aylık olarak anketler yapan GfK adlı şirketin 16 Mart ve 27 Mart arasında yaptığı ekstra ankete göre veriler 2009 Şubat'ından beri olan en zayıf seviyeyi gösteriyor. Mart ayı için yapılan düzenli anketteki endeksin -9'dan -34'e düşmesi kayıtlardaki en büyük düşüş olarak saptandı.Capital Economics'in İngiltere ekonomisti Andrew Wishart, "Tecrit sona erdikten sonra tüketicilerin tekrar harcama yapmaya başlamaları biraz zaman alabilir; bunun sonucunda corona virüs resesyonunun tamamen geride bırakılması daha da uzun sürebilir" dedi.Bugün yayınlanan imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksindeki (PMI) inşaat verileri de aynı sonuca işaret ediyor. Faaliyetlerin durdurulması ve düşük talep daha fazla işletmeyi etkiledikçe, inşaatçılar Nisan ayı ve sonrası için daha keskin bir düşüş öngördüler.Öte yandan, otomobil tescil verileri ise otomobil satışlarının Mart ayında %44 düştüğünü gösterdi.